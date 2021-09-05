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今天來2批！「逾80萬劑AZ」抵台　1圖曝疫苗到貨狀況

▲▼新冠疫苗。（圖／路透社）

▲新冠疫苗。（圖／路透社）

記者許若茵／綜合報導

今有兩批疫苗抵台！波蘭政府捐贈的40萬劑AZ疫苗今早剛抵台，下午透過COVAX獲配的第三批41.04萬劑AZ疫苗也順利到貨，外傳週三還有一批90多萬劑的BNT也將來台。《東森新媒體ETtoday》整理各廠牌疫苗到貨狀況，帶您來一起了解。

▲▼ 0905疫苗到貨情況。（圖／ETtoday）

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▲0905疫苗到貨情況。（圖／ETtoday）　※點圖可放大

AZ
波蘭政府捐贈台灣的40萬劑AZ疫苗，已於今（5日）上午6時15分降落桃園機場。波蘭外交部聲明提到，在2020年第一波大流行期間，台灣曾捐贈給波蘭100萬片口罩、5000套防護服和2萬套手術服，波蘭銘記在心，現在捐贈台灣超過40萬劑疫苗。

▲波蘭贈台疫苗。（圖／疾管署提供）

▲波蘭贈台疫苗。（圖／疾管署提供）

下午還有一批41.04萬劑AZ剛落地，是我國透過COVAX獲配的第三批AZ疫苗。陳時中稍早表示，這是我國透過COVAX採購476萬劑新冠疫苗的一部分，首批是4月4日19.92萬劑、第2批是5月19日41.04萬劑，加上這批已有102萬劑。

除了透過COVAX，政府也採購1000萬劑AZ疫苗。根據統計，先前已陸續到貨，分為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日55萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑，8月27日26.5萬劑與8月31日的59.55萬劑，再包括日本贈送的，總計超過700萬劑到貨。

▲▼波蘭捐贈疫苗。（圖／指揮中心提供）

▲波蘭捐贈疫苗。（圖／指揮中心提供）

陳時中說明，波蘭加COVAX和第七輪剩下的，總計會有逾80萬劑AZ疫苗將提供給第二劑施打。指揮中心發言人莊人祥也補充，第八輪會以AZ第二劑為主，開放預約時程則還在規劃中。

BNT／輝瑞

外傳8日將有另一批90多萬劑BNT疫苗到貨，同樣也是上海復星棄單後搶到的現貨，對此，陳時中日前鬆口「應該很接近那個時間」，也邀請鴻海創辦人郭台銘屆時一起接機。

第一批93.2萬劑BNT疫苗8月31日抵達台灣，指揮中心指揮官陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬、慈濟基金會執行長顏博文等人當時親自到場歡迎。

▲▼首批BNT最快9／16出關。（圖／食藥署提供）

▲首批BNT最快9／16出關。（圖／食藥署提供）

指揮中心表示，本批BNT疫苗為多劑型包裝，每瓶可打6人，需於-60至-90°C超低溫冷凍保存，若轉置到2~8°C冷藏設備可保存1個月。而該批疫苗共93萬劑，效期到2022年1月5日，若經審查文件資料與檢驗皆合格，最快可於9月16日驗畢並核發封緘證明書，後續完成共93萬3072劑封緘後，即可進行後續疫苗接種作業。

莊人祥今透露，首批BNT將在9/23開打，依序從高中生打到國中生，若學生有接種HPV疫苗，兩種疫苗施打應間隔7日。首批BNT疫苗目前初步規劃12~17歲學生施打，主要是在校園造冊接種。陳時中表示，如果要去醫院施打，可以拿相關證明到醫院接種，另外也開放18~22歲對象到登記平台做意願登記，所以相關年紀打到可能性很高。

▲▼BNT高中生先打，接續為國中生。（圖／記者湯興漢攝）

▲BNT高中生先打，接續為國中生。（圖／記者湯興漢攝）

莫德納
政府今年採購505萬劑，5~8月已到貨150萬劑，預估9月會再到貨，數量未知。而捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗，已在8月29日下午抵台。食藥署表示，該批疫苗有2批號，分別是批號3004493，效期到111/1/12，以及批號3005238，效期到111/2/3。

至於日本傳出施打中的莫德納疫苗有部分混入「肉眼可見雜質」而緊急停用，由於該批疫苗與捷克贈送的3萬劑，同樣來自西班牙代工引發關注。陳時中澄清，捷克贈疫苗和日本的無關，但每批進來還是會檢驗封緘，從外觀、內容物、酸鹼度到細菌培養等都會做，檢驗合格才會使用。

▲▼莫德納疫苗。（圖／路透）

▲莫德納疫苗。（圖／路透）

指揮中心今公布，昨疫苗施打9萬8637劑，人口涵蓋率上升至44.18%，劑次人口比是48.35%(劑/每百人)。

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