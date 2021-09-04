威廉王子帥炸！得知阿富汗軍官困機場　他「親自出面」救出全家人

▲英國威廉王子傳出曾親自出手相助，讓一名阿富汗軍官順利撤離。圖為威廉與夫人凱特 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

西方結束阿富汗撤軍，許多曾幫助外國軍隊、組織的阿富汗人未搭上撤離班機。而外媒報導，英國威廉王子（Prince William）在得知一名阿富汗軍官的遭遇之後，決定親自出面，請英國海軍軍官聯絡當地人員協助這名軍官，搭上英國空軍的撤離航班。

▲各國8月底加速撤離阿富汗。圖為英國軍隊士兵協助阿富汗民眾搭機。（圖／路透）

根據《每日郵報》報導，現年39歲的威廉王子8月曾聽說，他過去在英國桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Military College, Sandhurst）受訓時認識的阿富汗軍官，在塔利班奪權後和家人被困在喀布爾機場而未能撤離，於是威廉王子決定親自出手相助。他要求英國皇家海軍軍官狄克森（Rob Dixon）聯繫當地人員，最終才順利讓這名阿富汗軍官與親屬搭上英國撤離班機，隨後，英、美各國在阿富汗的撤軍也正式結束。

▲英國少校接到威廉王子的指示後，派遣2名士兵在人群中找到這名阿富汗軍官。圖為威廉王子一家人。（圖／達志影像／美聯社）

《每日電訊報》指出，這名阿富汗軍官據悉先前曾在當地與英國軍隊密切合作，這樣的關鍵角色也讓他和家人在阿富汗處於弱勢地位。前傘兵少校福克斯（Andrew Fox）表示，當時喀布爾的局勢非常混亂，坦白說就是管理不善，所以人們會盡一切可能以逃離那裡，「我讓2名傘兵衝到人群中，幫我去找到那個人，是我們能力所及的幫助。」福克斯說，威廉王子的出面「完全符合」他在軍中所接受的價值觀，忠誠、尊重他人以及其他好的想法。

報導指出，英國皇家空軍最後一架撤離航班於8月29日在喀布爾機場起飛，以便讓美軍在31日最後撤軍期限之前，有足夠時間整理地面情況。英國政府幫助了約1.5萬人撤離至安全地區，但有報導稱，過去20年間，曾擔任武裝部隊的翻譯人員，甚至是持有英國護照的人都被塔利班檢查哨站給擋下。目前尚不清楚有多少符合英國庇護資格者被遺漏，然而，據信有200名持有美國護照的公民目前仍生活在塔利班的統治之下。

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