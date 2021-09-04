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美軍倉促撤離阿富汗　《時代雜誌》：台灣感悟恐最深

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲台灣各派政治人物都承認，美軍撤出阿富汗是一記當頭棒喝。（圖／路透社）

文／中央社

美國時代雜誌文章提到，美國自阿富汗撤軍讓諸多盟友開始思考，從他們各自對美國的依賴來說，美軍遺棄在阿富汗的黑鷹直升機、悍馬和戰機意味著什麼，或許台灣感悟最深刻。

時代雜誌（TIME）一篇文章寫道，台灣各派政治人物都承認，美軍撤出阿富汗是一記當頭棒喝；親中派呼籲與北京改善關係，疑中派則主張在國防上更加自立自強。

武裝組織塔利班（Taliban）上月15日控制阿富汗首都喀布爾的3天後，總統蔡英文在臉書上表示：「台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結，有更堅定保護自己的決心…自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項。」

根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據，中國如今擁有規模僅次於美國的全球第2大軍事力量，國防支出10年間激增76%，去年達2520億美元。

誠然，考量到人命和經濟，兩岸都有許多避免開戰的理由，但北京持續施壓所獲得的宣傳和戰略利益則是無庸置疑。

▲▼喀布爾機場大撤離。（圖／路透）

▲美國全面從阿富汗撤軍。（圖／路透）

美國史丹佛大學弗利曼．斯伯格里國際研究所（FSI）中國事務專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）說：「現階段，中國正試著解決（台灣）議題。和平統一一直行不通，唯一的選項是武統。現在問題是：他們能成功嗎？」

一旦發生衝突，中國最好的成功機會是在美國協防台灣之前迅速取勝。最初可能會針對台灣的金融系統、關鍵基礎設施及美國軍方通訊系統發動網路和電子閃電戰；同時，中國船艦和飛機可能會封鎖台灣海岸，切斷燃料和糧食補給。

直至今日，美國國會對台灣的政治支持依然堅定，尤其近年在美中關係惡化的情況下更是如此。許多美國人也發現，拋棄台灣的代價會比撤出喀布爾更大，甚至可能從根本上改變全球安全。

經常評論地緣政治的避險基金「橋水聯合公司」（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）也抱持這種觀點。他去年9月在部落格文章中表示，美國在捍衛台灣上的任何疏失，都近似於英國無力於1956年奪回蘇伊士運河控制權的歷史，而此一恥辱預示了大英帝國的解體，以及全球儲備貨幣逐漸從英鎊轉為美元。

達里歐寫道：「就算美國為捍衛台灣而戰這件事看起來不合邏輯（比方說，如果美國有70%的可能會戰敗），不為中國進犯台灣而舉兵，對美國的聲望和影響力來說也會是巨大的損失；如果美國不為盟友而戰並取勝，這些國家也不會挺美國。」

▲▼伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」（DDG-56）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」今年2月及4月遵循國際法規通過台灣海峽。（圖／達志影像／美聯社）

文章提到，若北京能速戰速決，高風險的行動也會帶來更豐厚的報酬。中國國家主席習近平毫不顧忌地展露他想讓中國站上「世界舞台中央」的渴望，台灣或許就是那塊墊腳石。

曾任駐韓國美軍司令、聯合國盟軍指揮部司令等職的布魯克斯（Vincent K. Brooks）接受時代雜誌訪問時說：「從戰略和地緣政治角度來看，我擔心中國的目標並非只是台灣。」

「台灣可能攸關一些非常特殊的元素：更高的自主權和霸權，不僅在東海和南海，在太平洋以外也是，遠至印度洋、非洲之角（Horn of Africa）和所有戰略要地。」

這些可能性意味著台灣既對華府來說是潛在的重大戰略難題，對北京而言也必須極謹慎處理。

梅惠琳說，從中國角度來看，「重點不在美國遺棄阿富汗，而是美國在阿富汗境內待了20年。阿富汗在戰略上無關緊要，尤其是與台灣比起來，所以這對美國為台灣而戰的意願來說，意味著什麼呢？」

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