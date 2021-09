塔利班戰士「鐵頭功」撞破瓦片！配超悲壯音樂　武術對練片曝光

記者張寧倢/編譯

西方撤軍後,塔利班(Taliban)繳獲了大量先進軍事裝備,塔利班日前舉辦街頭大遊行炫耀了組織軍備能力,並透過國家電視台播放了塔利班內部閱兵式的宣傳影片,除了出現令人不安的自殺式背心與炸彈外,還能看見約30名塔利班戰士演示武術打拳、用手腳或頭部擊破瓦片的罕見畫面。

▲塔利班閱兵式影片曝光,其中包含罕見的近身打擊武術演示橋段,戰士示範以頭部擊破瓦片。(圖/翻攝自推特@SulaimanHakemy,下同)

根據《每日郵報》報導,塔利班在坎大哈(Kandahar)街頭舉辦勝利大遊行,炫要從美軍等西方部隊繳獲的戰術車、槍砲彈藥等軍事裝備,吸引民眾圍觀。然而,不到一天時間,塔利班便透過阿富汗國家電視台公布一段組織內部的軍事閱兵影片,據說閱兵式地點也在坎大哈,幾名塔利班領導人坐在臨時遮陽棚下,一群武裝分子撐開一大幅國旗入場,隨後跟著幾輛拖板卡車,上頭展示著槍支、炸藥等,一旁還用紙板明確標出武器名稱。

▲▼塔利班閱兵式中以拖板卡車展是自殺炸彈背心等軍事武器。

令人不安的是,一輛板車上放著自殺式炸彈背心、汽車炸彈、桶裝炸彈,影片畫外音解說稱「這是聖戰者的軍事工業,是用來摧毀敵人的裝甲車。」另一段影片更為罕見,大約30名塔利班蒙面戰士展示著各種打拳、擊技等類似武術的對打動作,用手腳、頭部等身體部位擊破瓦片,重點畫面還會以慢動作播放。外媒形容,他們上演了激烈的空手道打鬥場面。據報導,塔利班領袖也在網路社交媒體上分享閱兵影片,其中包含了持槍打靶射擊的畫面。

▲▼塔利班戰士展示武術招式與瓦片擊破。

報導指出,這次軍事閱兵之前,有消息稱塔利班取得了至少48架美軍遺留在當地的飛機,儘管確切數目未明,但根據曾在撤軍後參觀喀布爾機場的記者表示,塔利班希望美國人把軍用直升機「完好無損地」留下來供他們使用,不過,據記者說法,其中許多設備都已經毀損得無法修復,這讓塔利班感到失望與生氣。美軍撤離任務指揮官Frank McKenzie將軍表示,在撤離前的最後一晚,美軍已摧毀了73架飛機。

The #Taliban regime is parading it’s military equipment today on #Afghanistan’s national broadcasting channel. Among the objects on proud display are suicide vests, which the narrator boasts are a key weapon in the country’s arsenal.pic.twitter.com/20QbecRgm9