塔利班聲稱攻陷最後1省　完全控制阿富汗！反抗軍駁斥：我們守住了

▲ 反抗軍士兵在龐吉夏省站崗。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗落入武裝組織塔利班統治逾半月，前副總統沙雷（Amrullah Saleh）、反塔利班傳奇領袖之子馬蘇德（Ahmad Massoud）率領的反抗軍仍死守最後據點龐吉夏省。和平談判破裂後，雙方連日在河谷激戰。塔利班宣稱，3日已打敗叛亂份子，拿下龐吉夏省，但反抗軍陣營否認此事。

《路透社》報導，3名塔利班消息人士宣稱，該組織3日攻陷首都喀布爾北部的龐吉夏河谷（Panjshir Valley）。當天震耳欲聾的槍聲響徹喀布爾，社群媒體上滿是龐吉夏淪陷的消息。《路透社》尚無法證實此消息，但若屬實，塔利班將完全控制阿富汗，這是他們1996年至2001年首次統治阿富汗期間沒能做到的。

不過，沙雷表示，反抗軍沒有放棄，「我們無疑處境艱困，正面臨塔利班入侵。我們守住了陣地，進行抵抗。」馬蘇德也指出，「巴西斯坦媒體上流傳龐吉夏被攻陷的消息，這是謊言。」

▲ 塔利班宣稱，已完全控制阿富汗。（圖／達志影像／美聯社）

龐吉夏河谷被群山包圍，僅有一道狹窄的入口，曾是蘇聯、前塔利班政府反抗軍據點。塔利班上月15日攻佔喀布爾以來，15至20萬反塔利班民兵及前阿富汗政府軍組成的「民族抵抗陣線」（NRF）聚集於此，在這裡擁有大量武器裝備，使他們得以對抗塔利班。

但《每日郵報》報導，澳洲的阿富汗分析人士莫特瓦尼（Nishank Motwani）指出，塔利班握有重大優勢，擁有已撤離的美軍提供給阿富汗軍隊的大量武器與軍事裝備，掌握獲釋囚犯的支持，更因拿下阿富汗而士氣高昂。

塔利班高層穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）3日表示，塔利班戰士已經包圍龐吉夏河谷，呼籲反抗軍棄械投降，「告訴那些想反抗的人，已經夠了。」然而，許多阿富汗人害怕塔利班20年前的殘暴統治重演，因此NRF仍持續奮戰，阻止他們完全控制國家。穆塔奇發出上述警告幾小時後，塔利班戰士再次發動攻擊，雙方都稱敵方損失慘重，但相關報導極少。

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