洪水狂襲民宅！「衝破牆體」直灌室內畫面曝　少年掛天花板躲死劫

Floodwaters blow through the wall of a NJ home trapping a mom and her son. @brian4NY talks to the woman trapped by the debris … how she and her son got out … on News 4 at 4pm #nbc4ny pic.twitter.com/d8BgVlHjbt — Steven Bognar (@Bogs4NY) September 3, 2021

記者葉睿涵／綜合報導

颶風「艾達」的殘餘水汽暴擊美東，連日狂降歷史性暴雨造成紐約等地多處淹水，並在全美奪走了至少61條人命，其中在東北部州份就有48人遇難。紐澤西州有一對母子在水災當時躲到地下室去，沒想到地下室牆體卻被洪水衝破，導致這對母子差點被淹死。

綜合NBC與《紐約郵報》報導，從閉路電視拍攝到的影像可見，連日暴雨導致積水宣洩不及，瓦萊（Janice Valle）母子家的地下室早已被渾濁的泥水灌入，水深到瓦萊兒子的小腿部，災情相當嚴重。於是瓦萊與兒子趕快走上台階，試圖前往更安全的地方。

▲洪水衝破瓦萊家地下室的牆壁，直接衝入他們家。（圖／翻攝自推特／@Bogs4NY）

沒想到，當瓦萊的兒子剛好走近台階時，外牆突然倒塌，洪水在下秒就直接湧入地下室，迅速填滿了整個房間，還將地下室的桌子、沙發、櫥櫃等家具全都沖得亂七八糟，水位也急速升高至原本的2至3倍，場面相當驚人。

已經走出地下室的瓦萊見到這一幕後放聲尖叫，她在接受NBC的採訪時回憶道，「我們當時都以為我的兒子要死了，他甚至還打電話給他的父親道別，但感謝上帝，我的兒子當時已經走到了樓梯上，不然在牆倒塌後，沖進來的水可能會把他壓扁。」

據瓦萊的丈夫表示，無路可走的兒子最後站在台階上，打破天花板做出了一個氣穴，讓自己可以呼吸，並掛在天花板上，直到爸爸和哥哥從戶外用雨傘打破窗戶將他拉走。瓦萊與兒子最後被順利地救出。紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）表示，颶風「艾達」所造成的死亡人數很有可能還會持續攀升，當地至今仍有6人下落不明。

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