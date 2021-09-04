未獲最終註冊　巴西衛生部不建議追加接種科興疫苗

▲巴西護理師接種科興疫苗。（圖／路透）



文／中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電

巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）今天表示，直到COVID-19疫苗CoronaVac在國家衛生監測局（Anvisa）獲得最終產品註冊前，衛生部不建議使用此疫苗作為追加劑。

衛生部建議從15日起對70歲以上長者和免疫系統衰弱者施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑，優先使用輝瑞/ BioNTech（Pfizer）疫苗。

儘管衛生部這樣建議，各州政府仍有自主權制定疫苗接種戰略，使得巴西全國免疫計畫的這一新階段引發討論混打疫苗。

目前只有輝瑞和阿斯特捷利康/牛津（AZ）疫苗獲得國家衛生監測局的最終產品註冊，只有輝瑞疫苗擁有在青少年中使用的最終授權。

中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）與聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的CoronaVac和嬌生集團（Johnson & Johnson）的楊森（Janssen）疫苗只獲得緊急使用授權。

▲中國科興疫苗。（圖／CFP）



奎洛加表示，衛生部不是針對CoronaVac，而是為了民眾安全，任何未獲國家衛生監測局最終產品註冊的疫苗，都不能作為追加劑，但衛生部的技術聲明卻指出「楊森疫苗可作為追加劑使用。」

奎洛加強調，衛生部建議使用輝瑞疫苗作為追加劑是純粹技術性的決定，如有必要，衛生部將購買更多劑量，在年底前為所有成年人完成疫苗接種。

目前已有6個州的首府開始施打第3劑COVID-19疫苗。聖保羅市將從6日開始為60歲以上長者和18歲以上免疫抑制患者追加接種，從90歲以上開始，依次往下。

聖保羅市衛生局長阿帕雷西多（Edson Aparecido）今天表示，衛生部的技術聲明建議優先使用輝瑞、AZ和楊森疫苗作為追加劑，但並沒有禁止使用CoronaVac，因此聖保羅市也將使用CoronaVac。

阿帕雷西多指出，聖保羅州和市衛生當局的技術員決定使用接種站現有的所有疫苗為民眾接種，目前CoronaVac、輝瑞和AZ多用於第2劑，而衛生部從15日起將集中配發輝瑞疫苗，聖保羅市將無可避免地優先使用輝瑞疫苗作為追加劑。

巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）表示，還沒有證據顯示60歲以下者接種CoronaVac或任何其他COVID-19疫苗失去保護效力，目前只建議對60歲以上長者施打追加劑。

克福里說明，無論前2劑使用何種疫苗，有嚴重免疫問題的人都需要第3劑提高保護力；而經過6個月後，年長者因免疫系統老化，也會失去保護力，需要追加劑，目前輝瑞似乎是可以引起較高中和抗體反應的疫苗。

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