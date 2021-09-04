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「Delta來了」機師傳染兒828就有症狀！醫點關鍵：為何9月還去上學

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▲長榮3機師突破性感染，1人證實中Delta。（圖／記者李毓康攝）

記者許力方／綜合報導

Delta變異病毒入侵國門，長榮航空爆發3名機師突破性感染，其中案16066已確認中Delta，指揮中心「高度懷疑」另外2人（案16119、16120）也染上Delta變種病毒，且其中一人傳染給兒子（案16122）。衛福部草屯療養院醫師沈政男預言成真，他再度發文建議，桃園二級警戒加強不夠，至少北部應停止內用，更質疑機師8月底就有症狀，為何兒子9月開學仍照常上課？

指揮中心證實，有2名50多歲的長榮機師突破性感染，指揮官陳時中表示，「高度懷疑」2人也染上Delta病毒，但因案16066接觸者採檢皆為陰性，研判與其關聯低；值得注意的是，3人都曾派飛美國芝加哥，兩人最後同班機從澳洲回台，案16120於8月28日就有喉嚨癢症狀，歸在美國境外移入，案16119則是列在澳洲染疫，正在釐清芝加哥航線感染源，之後將詳細比對病毒結果再重新做判定。

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▼指揮中心高度懷疑2機師感染Delta病毒。（圖／指揮中心提供）

▲▼9/3指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲▼8/27-9/2境外移入確定病例病毒定序。（圖／指揮中心提供）

▲▼國籍航空個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

醫師沈政男8月29日就曾警告，雙北暴增的13例本土個案，不影響清零進程，雙北社區已經幾乎沒有病毒，反而最該擔心的是機師出現突破性感染案例，最可能成為下一個破口。如今預言成真，案16120傳染給10多歲的高中兒子，且Ct值11病毒量高，具有高度傳染力，導致就讀的桃園北科附工緊急停課14天，全校PCR採檢居隔2845人，引發全國恐慌，就怕疫情又回到爆發原點。

沈政男9月3日再度發文警告，「大家繫好安全帶，Delta變種進來了！」質疑案16120早在8月28日就有出現症狀，31日入境，9月2日採檢後，於9月3日確診，Ct值28，高中兒子，8月30日出現症狀，「為什麼兒子可以在9月1日去上學？」這名機師因為打過2劑AZ疫苗，因此只須在家加強版自主管理，如果已經發病，同住家人應該匡列為接觸者。

以防疫完美無缺的紐西蘭為例，沈政男說，紐西蘭8月上旬爆發Delta變種病毒社區傳播，且在發現第一例以後就宣布四級封城了，如今台灣針對突破性感染傳播案，桃園採取加強版二級警戒「這樣就夠了嗎？」他質疑，雖然北科附工已經停課，機師父子這幾天是否有社區活動？是否在餐廳內用？因此建議應該考慮，至少北部停止內用了。

沈政男也提到，如果2劑AZ的突破性感染這麼高，那麼針對接種2劑AZ的醫療人員期疫苗保護力到底夠不夠也應該保持關注。最後他還標記強調，撰寫的疫情文章都是基於科學證據，「不要怕我的筆，都是為了台灣好。」

▲▼加強桃園市二級警戒。（圖／指揮中心提供）

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