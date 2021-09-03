機師「14+0檢疫」半導體貨出不去！　王浩宇：外銷垮台灣就垮了

▲王浩宇指出，如果台灣實施機師「14+0檢疫」，會造成半導體出貨困難。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

台灣爆出2名機師接種疫苗後「突破性感染」，並且傳染給家人的案例，導致社區感染大爆發隱憂再起，網路上也普遍將矛頭指向機師的檢疫規定太過寬鬆。對此前桃園市議員王浩宇表示，如果現在機師檢疫是14+0，半導體產業會先倒一半，如果外銷產業也垮了，台灣就垮了。

王浩宇臉書發文表示，如果現在是14+0，航空公司的國際航班至少取消2/3以上，首當其衝的就是航空的運費，半導體產業會先倒一半，產品送不出去，台灣會有百萬人失業。

王浩宇指出，屆時所有用航空進口的商品都會漲價2-3倍，股價可能會連跌一個禮拜。一顆200塊的蘋果，100塊的奇異果，大家買的下去嗎？ 物價飆漲只是開始而已。

▲王浩宇強調，外銷垮了，台灣就垮了。（圖／翻攝王浩宇臉書）



王浩宇強調，就算是國內有疫情，台灣因為半導體熱絡，財政狀況其實還不錯，政府有錢可以繼續補貼內需產業，如果外銷產業也垮了，台灣就垮了

王浩宇說，航空業代表的並不是他們自己，而是整個國家的貿易，我們是海島國家，內需市場不大，必須持續貿易。

王浩宇最後呼籲，每個人能做的，就是輪到就去打疫苗，拜託不要再選了，Delta隨時會來。

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