3確診機師「Delta風暴」恐怖共通點曝！　都在這地方現身

▲長榮官方4日將召開會議。（圖／記者李毓康攝）

記者曾羿翔／綜合報導



台灣一周內出現3名機師突破性感染（案16066、案16119以及案16120），案16066感染的是Delta病毒，而3日新增的案16119、案16120與被感染的兒子（案16122）病毒基因定序都還沒出爐，指揮中心懷疑感染Delta病毒。指揮官陳時中指出，3名突破性感染的機師都有到芝加哥外站待過，還入住當地旅館。

為了防堵Delta侵台，陳時中還說，目前已經要求長榮針對該站管理加強檢視，有到過的都需要居家檢疫14天。據了解，3日新增確診的其中一名機師疑似因為違反防疫規定，在自主健康管理期間聚餐，且在出現確診症狀的情況下未說實話，民航局約談後如確認違規，將依傳染病防治法開罰，最低可罰10萬元且沒有上限。

該名違規機師更爆已向長榮官方提出退休申請。長榮航空晚間對此表示，預計4日會召開會議進行事實調查。有消息指出，長榮還可能會開除該名機師。

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▲北科附工學生陸續離開校園。（圖／記者沈繼昌攝）



確診的機師兒子（案16122）也因為1日開學在北科附工上課，結果身體出現不適，深夜緊急PCR採檢確診。校方3日緊急宣布起停班停課14天，緊急匡列2845名接觸者採檢。僅開學3天就爆出確診案例，學生採檢完後只能提著大包小包離開學校，衛福部醫福會執行長王必勝當天也現身校園進行了解情形，決定加班盡速完成採檢。

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