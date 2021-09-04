Delta很危險！3機師突破感染　名醫：台灣恐再面臨1個月內死破百

▲長榮一周內出現3名機師突破性感染。（圖／記者李毓康攝）



記者葉國吏／綜合報導

台灣一周內出現3名機師突破性感染（案16066、案16119以及案16120），其中案16066感染的是Delta病毒，讓人相當擔憂Delta在台是否已經擴散。對此有專家坦言，面對Delta真的很危險，如果沒有疫苗保護，台灣肯定會再次面臨到一兩個月內，上百人死於Delta變異株。

指揮中心證實，有2名50多歲的長榮機師突破性感染，指揮官陳時中表示，「高度懷疑」2人也染上Delta病毒，但因案16066接觸者採檢皆為陰性，研判與其關聯低；值得注意的是，3人都曾派飛美國芝加哥，兩人最後同班機從澳洲回台，案16120於8月28日就有喉嚨癢症狀，歸在美國境外移入，案16119則是列在澳洲染疫，正在釐清芝加哥航線感染源，之後將詳細比對病毒結果再重新做判定。

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根據聯合報報導，台大兒童醫院院長黃立民表示，國際研究顯示Delta引發重症死亡率比其他新冠病毒株高，如果沒有疫苗保護「台灣肯定會再次面臨到一兩個月內，上百人死於Delta變異株。」

黃立民強調「Delta真的很危險」，表示Delta一定會進來，我們不該追求不要有Delta，而是要避免重症與死亡率，對於高風險族群要儘速施打第二劑疫苗。