「國民黨是要處罰三捐贈單位嗎？」　苗博雅反擊藍營指控拆布條違法

▲台北市議員苗博雅。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

首批BNT疫苗昨（2日）到貨，上機前貨櫃上掛的「復必泰」布條，在下機卸貨時已消失，國民黨砲轟此舉違法，社民黨台北市議員苗博雅3日質疑，「國民黨說拆布條違法，是要處罰台積電、鴻海和慈濟嗎？」、「國民黨為什麼要恩將仇報？」。

苗博雅批評，台積電、鴻海永齡、慈濟捐贈疫苗，國民黨竟然還要硬扣一頂黑帽子，指控他們違法，「國民黨為什麼要恩將仇報？」。

苗博雅表示，國民黨指控移除「復必泰」布條涉犯《海關緝私條例》第35條，但布條是台積電認為與合約不符，要求抵台時拆除，永齡基金會劉宥彤也證實是捐贈方要求拆除，慈濟基金會也公開聲明表示「是廠商的宣傳慣例，但事先並未告知，因此依照約定在疫苗抵達後移除」。

苗博雅據此質疑，國民黨說拆布條違法，是要處罰台積電、鴻海和慈濟嗎？按照合約做事，難道不是購買方的正當權利嗎？

苗博雅也回擊，《海關緝私條例》第35條寫得很清楚，必須是「在海關監管下或經海關加封、下鎖，有擅行改裝、移動、搬運、塗改標誌號碼或拆封、開鎖者」才屬於違法行為，「移除布條時，疫苗尚未進入海關監管，也沒有經過海關加封、下鎖，何來違法？」。

苗博雅批評，全國要團結抗疫，但國民黨的戰鬥，是拿著一片廣告布條，鬥爭捐贈疫苗的民間機構。國民黨指控捐贈人違法，帶風向讓民眾指責拆下布條的作為，如此恩將仇報，有良心的人，都看不下去吧。