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開放20－35歲預約了　苗博雅貼「登記高端」截圖：輪到你，就去打

▲▼台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

▲社會民主黨台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中央疫情指揮中心宣布，COVID-19公費疫苗18日下午4時起，第六輪高端疫苗開放20歲至35歲民眾預約。對此，社會民主黨台北市議員苗博雅表示，她早在5月時就主張，應信任我國醫藥審查制度，如今政府終於開放預約，她第一次時間就上網登記，並在臉書貼出截圖，呼籲民眾踴躍預約。

苗博雅18日下午5時在臉書表示，關於COVID-19疫苗，她早在五月就主張，應該信任我國醫藥審查制度「輪到你，就去打」、「今天下午指揮中心宣佈，開放20歲至35歲預約疫苗，不具任何特殊資格的我，終於第一次有預約疫苗的機會」。

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她說，COVID-19疫苗開放預約後，她落實一貫的主張「不挑品牌」，第一時間上網完成預約。她認為，疫苗接種覆蓋率是團體戰，需要全民齊心團結，在秋冬來臨前提升群體免疫力。

她也提醒，「身體有特殊狀況、有疑慮的朋友們，請諮詢平常在看的醫師，確認施打疫苗有無限制」、「沒特別醫囑指示的朋友，請踴躍登記預約」、「切勿聽信來源不明的網路傳言，應該諮詢專業醫師，才能真正保障自己的健康」。

▲▼終於第1次有預約疫苗的機會！苗博雅秀「高端截圖」：輪到你，就去打。（圖／翻攝自臉書）

▲苗博雅貼出「預約高端」截圖。（圖／翻攝自臉書）

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