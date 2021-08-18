為何民怨五倍券？苗博雅「四句話」總結　難怪會被「帶風向」

▲台北市議員苗博雅。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

爭議多時的五倍券振興方案確定全民免費領，但朝野仍認為方案不夠完善，民間也出現許多反對聲浪。對此，台北市議員苗博雅認為有兩個原因，第一「大多數人民不了解『限時』的必要性，才會被操弄『現金之亂』」，第二「紓困沒有到位。

苗博雅昨（17）日在臉書以四句話形容最近的五倍券之亂，「紓困要現金，振興要限時；紓困還沒完，振興太早談」；紓困，是為了解決柴米油鹽房租水電薪資的燃眉之急，當然一定要發現金，而政府先前的紓困，發的每一塊錢都是現金無誤。振興，是為了點火，讓因疫情而降到谷底的餐飲、服務業、零售等內需產業買氣重新回溫，恢復到正常狀態，點火，當然要集中力量，慢慢搞一年半載只是浪費錢，所以要「限時使用」。

苗博雅指出，根據智庫研究，三倍券政策，政府支出1元，可創造1.99元的經濟效益，就是「限時點火」的效益。由此可看出振興券的政策本質，是好的。但搞到輿論不滿有兩個原因；第一，政府沒有妥善運用三倍券的經驗，主動鋪陳論述，提出周詳的數據。大多數人民不了解「限時」的必要性，才會被操弄「現金之亂」。第二，紓困政策沒做到位，許多需要幫忙的民眾，因為資格差一點點，成為紓困孤兒，甚至有人眼睜睜看著身邊朋友，只因去年申請過紓困，今年不用申請就直接領到錢；而自己條件相同，卻被拒於紓困大門之外。

苗博雅認為，都因為中央的政策規定就是如此，且民眾受到衝擊卻得不到援助，甚至產生濃厚的相對剝奪感，這些怨氣，是執政黨必須面對的。疫情、疫苗、紓困的結還沒解開，直接跳下一關振興，也難怪民眾會被風向帶走，產生極大反彈。

苗博雅強調，這兩個月最重要的工作，是趕緊提升疫苗覆蓋率，最好能到50%以上（全國半數施打過一劑疫苗），做好邊境管制和疫調追蹤，防範秋冬疫情，等到10月，確認秋冬疫情仍控制良好，民心安定，再拋出振興券政策，鼓勵大家消費，相信可以順利推動。

不過，苗博雅也說，可惜振興券議題過早放上檯面，曝光時機不對，連執政黨內部都不同調，導致妥協收場。振興券的金額、面額、使用期間、使用限制、特殊業別券等細節，當然可以討論，也應該被好好討論，但各種把紓困和振興混在一起談的政治語言，模糊了不同的政策目的，除了打擊政敵、提升自己民調之外，對於監督稅金正確運用的幫助，非常有限。

其他人也看了這些新聞...

►5倍券改免費直接領！經濟表現佳 蘇貞昌：1千元可由政府吸收

►900萬人五倍券免付千元「沒有的反彈會很大」 政策緊急大轉彎

►五倍券全民免費6重點搶先看 發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍