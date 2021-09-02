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「復必泰」布條消失被批意識形態　苗博雅：令人匪夷所思

▲▼我國首批BNT疫苗由盧森堡貨運航空CV7962載運於今日（2日）上午7時30分抵達桃園機場，陸續由裕利醫藥的冷鏈車載運離開機場。（圖／記者李毓康攝）

▲首批BNT於今日（2日）上午7時30分抵達桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

首批93萬劑BNT疫苗今（2）日上午7時抵台，裝箱的「復必泰」布條消失被藍營抨擊是意識形態作祟，對此，台北市議員苗博雅表示，台積電、永齡、慈濟都已聲明，因為布條和合約不符所以要求取下，「照合約走是藍營反對的意識形態嗎？」

苗博雅2日在臉書發文指出，「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」的BNT疫苗來了，要感謝台積電、鴻海永齡、慈濟、中央政府、駐外機關等，所有曾經在過程中為臺灣努力的人們，「世界各國取得疫苗都不容易，而台灣更被套上中共設下的政治障礙更不容易。」

苗博雅表示，此時藍營卻在炒作「民進黨派人剪掉『复必泰』布條」、「不要這麼多意識形態」。令人匪夷所思，台積電、永齡基金會、慈濟都已聲明，是因為布條和合約不符才要求取下，「照合約走是藍營反對的意識形態嗎？」

對於此次取得BNT疫苗，苗博雅表示，政府為民間背書取得談判簽約資格、民間出錢又出面簽約，避開港澳模式陷阱，最終又有充分的智慧，取下不在合約內的布條，深深感謝過程中有智慧的人們，「也希望沒有智慧的人們，不要再強求掛上一條違反合約的布條了。」

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