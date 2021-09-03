優秀才會討人喜歡？專家：「相處舒服」比優秀更重要

▲要如何當一個討喜的人？心理師認為「相處舒服比優秀更重要」。（示意圖／視覺中國CFP）



生活中心／綜合報導

你在成長的過程中，一直想讓自己成為優秀的人嗎？每個人追求優秀的原因不同，但很多人認為「只有優秀了，才會被別人喜歡」而努力想變優秀，心理師叢非從表示，「一個優秀的人，能建立很多關係，但卻無法與他人建立長久而和諧的關係」，想要討人喜歡，「相處舒服」其實比優秀更重要。

叢非從在《我想愛你所不能愛的自己》一書中提到，我們願意跟一個人建立關係，願意喜歡他，基本上有兩種情況：一，他很優秀；我想靠近他，因為他的優秀能給我帶來直接或者間接的好處。二，他讓我舒服；跟他在一起的時候，他的某些特質讓我感覺到我很放鬆、很滿足、很開心，換種表達方式，就是：「你對我是否有用」，我喜歡的是你擁有的；「你對我是否有感情」，我喜歡的是你這個人。

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我們願意喜歡一個人，願意靠近一個人，跟他建立深入的關係，有很大的動力是來自於：你眼裡是否看得見我，是否懂得我的需要，即使你很矬、很笨，透過優秀去建立關係，可以建立很多關係，你可以成為公眾人物，或者公司的大小上司，因為你的確可以讓很多人都願意靠近你，但是你卻不能建立深入、親密、高品質的情感關係，高品質關係並非源於你優秀與否，而是取決於跟你在一起時，對方是否舒服。

▼《我想愛你所不能愛的自己》。（圖／寶瓶文化提供）

