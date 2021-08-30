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不習慣回應他人付出？心理師揭「至少有3種潛在恐懼」

▲▼愛心。（圖／CFP）

▲當你感受到他人對你付出時，你會給他即時回應嗎？（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

當你感受到他人對你付出時，你會給他即時回應嗎？對一個人的付出不回應、忽視、認為理所當然，是對一個人付出動力的扼殺，無論他做什麼，你都沒感覺、看不見，只享受，還挑剔做得不夠好，心理師叢非從在《我想愛你所不能愛的自己》一書中提到，不習慣回應他人付出的人，至少有三種潛在的恐懼。

恐懼1： 「怕你驕傲，怕你不付出了。」

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這就是小時候媽媽常說的話：不要驕傲。所以不表揚你，不看見你，不認可你。實際上呢？對一個人的看見和認可，會讓他停止腳步嗎？他只會更開心地去做而已，因為你讓他知道那是有意義的。

恐懼2：「我就欠你了。」

如果我重視並接受了你的付出，我就欠你了，我還得總想著還，這種感覺給我很大壓力。這是出於我們內心深處很強烈的不值得感，認為自己不值得別人對我好，所以如果我深深感受到了一個人的好，我就必須回報來抵消。可是我不想為他做更多事情，所以就只好選擇忽視，假裝看不見他的付出。

恐懼3：「我就會依賴你。」

如果我重視並接受了你的付出，我會習慣你的好而失去自我。萬一哪天你走了，你不付出了怎麼辦？我內心無法相信一個人會永遠對我好，所以不能放開來依賴他，不能完全信任他。這也是我們內心很深的「不值得被愛」的感覺。因為你的內心深處並不相信你們會一直在一起，並不相信他會一直對你好，所以你就這麼一步一步地讓你「期待」的事發生了。這就是人的潛意識：寧願相信自己的感覺是對的，也不願意相信事實是好的。而完全信任和依賴一個人，是需要非常強大的心理素質的。

叢非從表示，「回應是對一個人非常重要的付出」，而回應的意思就是，我不僅看到了你沒做好的部分，我更看到了你做好的部分，我看到你在這樣那樣的情景下所有的付出，即使那是你應該做的，我也想把它表達給你，告訴你：我看到了，接收到了，並且，我很感謝你。

▼《我想愛你所不能愛的自己》。（圖／寶瓶文化提供）

▲《我想愛你所不能愛的自己》。（圖／寶瓶文化提供）

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