不衝突才是感情好？專家：「吵架跟做愛一樣」關係更親密

▲不衝突才是感情好？有話不說的傷害，其實比吵架的傷害更大。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

在談戀愛時，有些人不喜歡衝突，害怕吵架，所以會小心翼翼地維護著某段關係，但因為害怕衝突而選擇忍氣吞聲，對於關係和諧並沒有什麼用，甚至埋下一顆不定時炸彈，有專家認為，「吵架跟做愛一樣」吵完關係會更親密，並表示能吵架的關係，才是健康的關係。

在《我想愛你所不能愛的自己》一書中提到，「有話不說的傷害，其實比吵架的傷害更大」，吵架是真誠溝通的一種方式，生氣時，你的情緒會暫時給理智打一針麻醉，讓情感的部分直接推著你的話語開始流露，你此刻說的話就是在用心說的，且毫無遮掩，在這樣的狀態下，你可以完全表達自己。因此，不敢吵架是一種不真誠，不吵架的意思就是：我要用理智控制住語言，考慮什麼該說，什麼不該說；說什麼是對結果好的，說什麼是不利於結果的。你能跟這樣的人親密嗎？

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▲《我想愛你所不能愛的自己》。（圖／寶瓶文化提供）



吵架才是跟一個人在一起最好的方式！你不會跟這三種人吵架：一，比你低很多的人。二，比你高很多的人。三，不想跟他產生關係的人。如果你不跟面前這個人吵架，基本上可以找出以上三種理由，這代表你不想跟他有高濃度的連結，人們常說，生你氣是因為在乎你，這是不無道理的，因為只有我認為你跟我平等，且我想跟你產生關係，才會跟你吵架。

所以你可以大聲地承認：我看得起你，認為你和我平等，才跟你吵架，就像我想跟你做愛一樣，想把我的情感高濃度地傾倒給你，事實也是如此，你跟親密的人吵完架，會有一段沮喪期，但長期觀察來看，會發現你們的關係是更近的，就像做愛結束了你會感覺累、無趣，甚至不想碰這個人，但過了恢復期後你會發現關係是更親密的。

