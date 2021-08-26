在親密關係中做個成年人　最好的愛情模式：兩個人都100分

▲在親密關係中，你是個孩子還是成年人呢？（示意圖／CF）



生活中心／綜合報導

在感情中，你是個需要別人照顧的孩子，還是自我獨立的成年人？心理師叢非從認為，大家應該在親密關係中做個成年人，一段健康的關係應該是兩個獨立的人的相遇，然後我們借助彼此，完成生命的延伸，即我有一百分，你有一百分，我們在一起後成了兩百分；而不健康的關係是：我們有一個人只做了半個人，另外一個就要被迫成為一個半人，承擔起你那一半的生命，即我只有五十分，我期待你給我另外五十分讓我完整。

在《我想愛你所不能愛的自己》一書中提到，「感情是一同成長，而非靠誰來完整自己」，很多人因為沒辦法照顧自己， 於是把對於愛、關注、認可、回應的需求都外包了出去，伴侶需要給這些並要給足劑量，才能覺得心安，但你的潛意識又會因為不想被控制，或不相信有人能為你的人生負責而抗拒，因此當另外一個人替你做這些的時候，你也不會因為全然地信任他而把自己交給他，而是透過各種胡鬧和證明來企圖保持獨立。

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「失戀之所以痛苦，是因為失戀不是失去了一個人，而是失去了半個自己」，叢非從表示，我們需要先成為成年人，然後才在關係中相互成長，而一個成年人，首先是要獨立、完整、自我界線清晰的，也就是說，成年人的基本特徵之一，就是為自己的想法、需求、感受、情緒負責，這是屬於自己，在自我的界線內的，所以要為自己負責。

伴侶絕不是替代你的自我功能的工具，心理學家說，愛自己，和誰結婚都一樣。這其實是想說，我們本身就是一百分，遇到誰都會更加地完美，只不過是一百五十分和兩百分的區別，但對於我們自身來說，都是足夠的，如果沒有伴侶，你是一百分，只是有了伴侶你會更加完美而已，最好的狀態是「有你的時候，我更加美麗，心懷感激；沒有你的時候，我依然完整，安然存在」。

▼《我想愛你所不能愛的自己》。（圖／寶瓶文化提供）





