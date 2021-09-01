不只是喜歡你！12星座主動牽手還有「這個暗示」

▲12星座主動牽手，除了確定關係，還暗藏意義。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

當兩人處在曖昧階段，走在路上對方主動牽你的手，很可能是想確定關係，據《星座好朋友》網站分析，其實牽手不只是牽手，還代表另外一種意思，一起來看看吧！

1、牽了你的手是代表喜歡你

代表星座：牡羊座、雙子座、處女座、射手座

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這幾個星座，如果對你有好感時，就會想著怎麼接近你，只為了想多了解你一點，因此在他們牽起你的手時，不僅僅只是對你有好感，更是想讓你知道自己的心意。

牡羊在愛裡非常直接，在他主動牽了你的手的同時，就說明對你的愛是很迫切的，想讓你立刻就知道。

雙子平時很熱情的，但面對愛情時容易害羞，因此在他鼓起勇氣的牽你的手時，別懷疑，就是好感還有愛。

處女一直都是很嚴謹的，不會隨便的和誰牽手，但他卻牽了你的手，這樣的表現已經很明顯了。

射手雖然是情場高手，但他卻不會輕易的牽誰的手，只有在他們想向你表達愛意時，牽手就是告白的意思了。

2、牽了你的手是代表信任你

代表星座：金牛座、巨蟹座、魔羯座、水瓶座

並不是每個人都會輕易的向誰打開心扉，尤其對於這幾個星座來說，他們是需要一段時間的相處，才能夠讓他們打開心扉，雖然他們並不擅長訴說，但卻喜歡用一些肢體動作來表現自己的信任，因此在他們牽了你的手時，不只是信任你，更是願意讓你走進他們的心。

金牛非常慢熱，他們需要些時間去了解對方，可在他主動牽你的手時，就說明你是特別的。

巨蟹的防備心很強的，不會輕易的向誰打開心扉，但在他主動牽你的手時，不只是信任你，更是有感情的。

魔羯是需要真正的了解一個人後才會交出心，因此在他主動牽你的手時，就是願意把心交給你。

水瓶喜歡把心思藏心裡的人，但只要你對他來說是特別的話，就會主動的牽起你的手。

3、牽了你的手是代表認定你

代表星座：獅子座、天秤座、天蠍座、雙魚座

對於這幾個星座來說，在曖昧過程中，他們總會很謹慎的去判斷對方是否真的適合自己，或是自己是不是真的愛對方，各種的疑惑會在他們腦中浮現，但在他們想清楚後，主動的牽起你的手時，這不是只有喜歡這麼簡單，而是早已認定你。

獅子雖然看是大方直接，但在愛裡座選擇時是很謹慎的，因此在他決定牽你的手時，就是認定你了。

天秤在做每個選擇時，都會深思熟慮，如果在他牽了你的手時，別懷疑就是認定你，因為他早已想過無數次。

天蠍對於挑選對象是很看重的，不會隨便去觸碰一個人，但只要他認定你就會主動牽你的手。

雙魚既是多情也敏感，在愛裡總會經過無數次的思考和猶豫，可在他決定牽你的手時，就是認定你了。