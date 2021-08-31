羅致政卸任民進黨立院黨團書記長　柯建銘親送高級領帶

▲羅致政卸任民進黨團書記長，總召柯建銘親贈高級領帶。（圖／羅致政提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期即將開議，民進黨團將由立委柯建銘續任總召、立委劉世芳幹事長，書記長則由立委蔡適應接任。對此，民進黨團書記長羅致政31日表示，今天是他卸任黨團書記長的日子，柯建銘也特別送上一條高級領到，「以後英派立委會更努力表現」。

立法院新會期預計在9月中下旬開議，民進黨團、國民黨團幹部名單也陸續出爐，民進黨團將由柯建銘續任總召、劉世芳續任幹事長，書記長由蔡適應接任；國民黨團則由立委費鴻泰續任總召、立委陳玉珍擔任書記長，首席副書記長由立委萬美玲接任。

羅致政31日受訪時表示，今天是他卸任民進黨團書記長的日子，柯建銘特別送他一條高級領帶，感謝各位媒體本會期的照顧，以後也請持續照顧，「英派立委會更努力表現」。

據了解，民進黨團幹事長原有立委劉世芳、鄭運鵬、鍾佳濱等人登記，爾後經過3人協調，最終由新潮流系的劉世芳續任職務，另由屬正國會系統的蔡適應擔任書記長，任期將自9月1日開始。

柯建銘24日在民進黨中常會表示，立法院將在中秋節前後開議，但實際開議時間仍須黨團協商，新會期將處理涉及振興五倍券的紓困振興特別預算案、明年度中央政府總預算案，以及上會期未能通過的國營事業預算案等。

針對行政院提出的136項優先法案，柯建銘則說，這些法案可分為3類，包括已在立法院審議的案子，包括「跟蹤騷擾防制法」草案、《運動產業發展條例》部分條例修正草案，以及政府組織改造等相關法案。

另外，還有已經送至立法院，但尚未經過初審的案子；行政院內部仍在討論的議案，包括《國安法》中關於營業秘密部分，以及2025年淨零排放修法等議題。

▼民進黨團書記長羅致政（左二）、民進黨團總召柯建銘（中）、民進黨團幹事長劉世芳（右二）、民進黨團副幹事長黃世杰（右一）。（圖／羅致政提供）

