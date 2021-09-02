台鐵集集支線隧道毀損20公尺！估要「8個月」才能通車復駛

▲因邊坡崩坍而中斷的台鐵集集線隧道毀損嚴重，需要八個月後才能復駛。（圖／翻攝「fun台鐵」官方粉專，下同）

記者李宜秦／台北報導

受日前連日豪雨影響，台16線公路旁邊坡滑落，台鐵集集支線集集=車埕二度封閉，交通部台鐵局表示，目前二號隧道襯砌擠壓剝離變形，已造成隧道及連通道明顯損壞約20公尺，除持續修復外，還將採明挖覆蓋方式新建復舊，並進行護坡工程，預估約8個月完成通車。

台鐵局表示，台16線公路旁邊坡滑落，造成臺鐵集集支線集集=車埕站間路線障礙，經臺鐵局全力搶修於8月20日恢復通車並持續監視隧道穩定狀態，8月26日凌晨4時，巡查人員量測發現二、三號隧道交界處壁體疑似有變形情形，為確保行車安全，立即封鎖路線進行安全檢查。

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經初步研判，因該區段隧道穿越山崩與地滑地質敏感區，並鄰近雙冬斷層（第一類活動斷層）屬地質敏感區，二、三號隧道原屬淺覆蓋層，8月25日再受降雨影響，隧道上方原崩坍鬆軟土石再度滑動，堆積在淺覆蓋隧道上方，噴凝土襯砌有部分表層剝落狀況，目前二號隧道襯砌擠壓剝離變形，已造成隧道及連通道明顯損壞約20公尺，三號隧道則無損壞。

▲台鐵表示，修復期間該路段將以公路接駁。

台鐵局表示，隧道因受滑落土石偏壓導致變形受損及襯砌剝離，屬嚴重損壞無法行車須拆除損壞之隧道進行新建復舊。現已完成二號隧道淨空掃描、裂縫計安裝、架設半自動監測站及隧道外地形測量評估，並將進行隧道上方土石清理、山坡坡面整理、上邊坡張力裂縫填補及施作臨時性排水設施，以減輕隧道結構負載。

隧道內並將以H型鋼鋼支保加固等緊急處置措施，避免襯砌破裂持續擴大，以維護隧道結構安全。受損之隧道後續將採明挖覆蓋方式新建復舊，並進行護坡工程，預估約8個月完成通車。工程施工期間，集集=車埕站間列車停駛，採公路客運接駁。