台鐵正妹車長「穿制服跳抖音」爆紅！影片吸25萬觀看　她卻道歉了

▲台鐵正妹列車長「制服跳抖音」爆紅，影片吸25萬人觀看，她卻道歉了。（圖／翻攝自TikTok）

記者趙蔡州／綜合報導

一名台鐵女列車長日前下班後，在列車車廂上跳了一段舞蹈並拍成影片，上傳到社群網站TikTok（抖音），由於跳舞時她身穿工作制服，影片曝光後引發網友正反評價，有人認為舞蹈很吸睛，但也有人覺得現場是工作地點，加上又身穿制服，有點不適合。

影片可以看見，女列車長頭戴帽子、身穿工作制服，趁著剛下班車廂沒有其他人，跳了一場可愛的舞蹈，先是作勢向前跑，接著左右擺動、扭腰擺臀，中間還俏皮地摸了帽子上緣，最後用雙手做出一個剪票的姿勢收場。影片分享後，短短3天就吸引了25萬人觀看，粉絲數也從30人，衝到了7千多人。

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▲女列車長事後在影片下方解釋並道歉。（圖／翻攝自TikTok）

由於她跳舞時，身穿工作制服，加上場地又是工作地點，影片也引發了正反評價，有人說，「這是工作場合，不好吧」、「感覺有點過頭了」；也有許多人力挺「很俏皮啊，推一個」、「下班時間沒關係吧，我覺得很可愛啊」、「我覺得很棒啊，搞不好還能讓逃票的人減少唉」、「旁邊又沒客人，也沒影響到誰啊，沒關係吧」。

這一名女列車長事後也解釋，原本只是想透過詼諧地方式，表達「大家要乖乖買票，否則我就會來驗票」之意，「雖然是下班拍的，但沒有考量自己穿制服，會讓人誤以為上班摸魚，場合也不適合這麼活潑，造成了社會觀感不佳，非常抱歉」。

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