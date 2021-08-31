正妹車長「穿制服跳抖音」遭轟！台鐵回應了

▲台鐵正妹列車長「制服跳抖音」爆紅。（圖／翻攝自TikTok，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

一名台鐵女列車長日前下班後，在列車車廂上跳了一段舞蹈並拍成影片，上傳到社群網站TikTok（抖音）後瘋傳，在網路上造成正反兩極的評論四起。對此，台鐵回應，對於該行為不做出任何評論與懲處，或是要求將影片下架。

從該影片中可以看見，一名外型亮麗的女車長頭戴帽子、身穿工作制服，趁著剛下班車廂沒有其他人，跳了一場可愛的舞蹈，先是作勢向前跑，接著左右擺動、扭腰擺臀，中間還俏皮地摸了帽子上緣，最後用雙手做出一個剪票的姿勢收場。影片分享後，短短3天就吸引了25萬人觀看，粉絲數量也一舉爆衝。

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不過，考量到該車長的身分與影片拍攝場合，不少網友認為，「下班時間沒關係吧，我覺得很可愛啊」、「我覺得很棒啊，搞不好還能讓逃票的人減少唉」；而持反面意見的網友則認為，「這是工作場合，不好吧」、「感覺有點過頭了」。

對此，該名女列車長31日也在影片下方對於影片爆紅一事強調，該影片是在下班後拍攝並指出，「這幾天真的謝謝大家的留言和鼓勵，我真的是一個一個看完，你們打氣的留言台鐵長官有看到，有給我機會陳述意見，提醒我好好註明，不要讓人誤會就好，謝謝你們...真的...很感謝」。