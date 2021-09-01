快訊／地震影響　台鐵「斗南至台南」南下北上列車延誤

記者黃翊婷／綜合報導
高雄今日（1日）清晨6時27分發生芮氏規模4.9的有感地震，台鐵西部幹線斗南至台南段受地震影響，自清晨6時27分起「斗南=台南站間南下／北上列車有延誤情形」，預計上午8時恢復。
▲台鐵西部幹線受地震影響部分列車延誤。（示意圖／ETtoday資料照，記者李毓康攝）
【 第091號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：110年09月01日06時27分56秒
震央位置：北緯23.27° 東經120.72°
震源深度：12.3公里
芮氏規模：4.9
相對位置：高雄市政府北北東方 83.1 公里 (位於高雄市那瑪夏區)
各地震度級：
● 嘉義縣地區最大震度4級
4級：大埔、番路
3級：阿里山、民雄、義竹
● 高雄市地區最大震度4級
4級：桃源
2級：甲仙、六龜、旗山
1級：高雄市
● 臺南市地區最大震度4級
4級：楠西
3級：東山、善化、新化、佳里、七股
2級：永康、臺南市
● 嘉義市地區最大震度3級
3級：嘉義市
● 臺東縣地區最大震度2級
2級：利稻、海端、池上
1級：卑南、東河、成功、長濱、達仁、蘭嶼
● 南投縣地區最大震度2級
2級：玉山
1級：信義鄉、竹山、名間、日月潭、南投市、國姓
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、斗六市、土庫、水林、四湖、麥寮、古坑
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：富里
1級：紅葉、光復、花蓮市
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：大城、彰化市
1級：員林
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、瑪家、九如、屏東市、春日
● 臺中市地區最大震度1級
1級：霧峰、臺中市、烏石坑、梧棲
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：鯉魚潭、三義、苗栗市
● 澎湖縣地區最大震度1級
1級：馬公市
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