快訊／地震影響　台鐵「斗南至台南」南下北上列車延誤

今日（1日）上午6時27分發生芮氏規模4.9的有感地震，震央位於高雄市那瑪夏區，地震深度12.3公里，嘉義縣、台南市、高雄市最大震度4級。台南市長黃偉哲在臉書PO文報平安，引來許多網友留言討論，「跟鬧鐘同步，這個震動模式有點大」、「是小朋友要開學的吶喊嗎？」，還有網友的貓咪在地震前5分鐘就有感應，並在家中各種跑跳。