EMU900一卡通46秒完售！台鐵再加碼「9／3起門市＋網路同步開賣」

一名台鐵女列車長日前下班後，在列車車廂上跳了一段舞蹈並拍成影片，上傳到社群網站TikTok（抖音），由於跳舞時她身穿工作制服，影片曝光後引發網友正反評價，有人認為舞蹈很吸睛，但也有人覺得現場是工作地點，加上又身穿制服，有點不適合。