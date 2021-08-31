EMU900一卡通46秒完售！台鐵再加碼「9／3起門市＋網路同步開賣」

▲EMU900一卡通首波開賣46秒完售。（圖／台鐵）
記者李宜秦／台北報導
交通部台鐵局首度推出「EMU900型立體造型一卡通」，首波於臺鐵夢工場網路商店獨賣，46秒即完售，台鐵局表示，將再加碼販售2800組，同步開放台鐵門市及網路商店銷售，9月3日上午10點半開賣，每人每次限購3組。
台鐵局表示，為呼應民眾熱烈期待，台鐵局與一卡通公司再協調加碼代銷2,800組，本次同步開放臺鐵門市和網路商店分流銷售，9月3日上午10點半開賣。首波沒搶到的卡迷，敬請把握這次機會，限量售完為止，絕版不再製作。
台鐵局表示，活動期間購買EMU900型立體造型一卡通，即可以優惠價格購買EMU900系列指定商品：造型毛巾、筆袋、隨身碟64G、口罩套、領帶、T恤、微型積木、背心、造型水、立體拼木。加購商品每筆訂單每項限加購6個。9月3日至9月17日期間，訂單金額滿1,000元免付運費。
▲▼台鐵局9/3加碼販售EMU900一卡通，限量2800組。（圖／台鐵）
EMU900型立體造型一卡通販售據點及限量組數：
1.臺鐵夢工場臺北店(臺北車站1樓西3門內) 150組
2.臺鐵便當臺中店(臺中車站2樓候車室服務台對面) 300組
3.臺鐵夢工場松山店(松山車站地下1樓西邊剪票口) 150組
4.高雄販賣臺(高雄車站售票大廳西側) 300組
5.臺鐵夢工場南港店(南港車站地下2樓南出口往高鐵方向) 150組
6.臺鐵夢工場花蓮店(花蓮車站3樓售票口前) 150組
7.臺北2號店(臺北車站地下1樓高鐵售票處旁) 150組
8.臺鐵夢工場臺東店(臺東車站1樓大廳近超商) 150組
9.板橋販賣臺(板橋車站地下1樓臨臺鐵剪票口) 150組
10.臺鐵夢工場網路商店 1,150組
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