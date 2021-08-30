中秋返鄉搶票有望！雙鐵運量即起放寬至8成　車站有條件開放飲食

▲交通部表示，雙鐵運量即日起從現行七成提升至八成。（圖／記者湯興漢攝）

記者許維寧／台北報導

中秋節連假運輸將於9月18日前後開跑，但受疫情影響，高鐵、台鐵等目前運量仍維持在七成以下。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8/30）於記者會上表示，連假運輸有其必要性考慮於9月7日增加運量，交通部表示，日前已經將相關計畫提報至指揮中心，即日起雙鐵乘載率就會從現在的七成提升至八成。

有鑒於國內疫情近日趨穩，指揮中心指揮官陳時中今天表示，9月7日目前暫無降級打算，但正在評估因應通勤需求增加雙鐵運量。

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日前因應國內疫情趨緩、民眾流動率漸增，高鐵一位難求引發民怨，日前交通部便表示，研擬將雙鐵乘載率不得逾七成限制放寬到八成。本預計有望於8月24日後實施，但目前即便高鐵已於8月25日起提升增班服務，但雙鐵仍維持乘載率不得超過七成。

交通部常務次長祁文中說，交通部上上週已將計劃提報至指揮中心，目標仍比照先前，希望將雙鐵乘載率從七成提升至八成。尤其高鐵經濟艙每排只能販售A、C、E座位，商務艙每排只能販售兩個位子，每班車的乘載率其實均低於七成。

但交通部稍早則公告，即日起台鐵對號列車限制發售座位數從7成調為8成；高鐵列車發售座位數亦從7成調為8成，且雙鐵車站非付費區，在維持適當社交距離狀況下可開放飲食，台鐵觀光列車也可有條件開放飲食。

▲雙鐵盼能於九月初提升乘載率。（圖／台鐵提供）