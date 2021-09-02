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歐洲議會外委會壓倒性通過　建議駐台機構正名台灣

▲▼歐盟針對「香港版國安法」22日發表聲明。（圖／路透社）

▲歐洲議會外委會高票通過，建議歐盟駐台機構正名台灣。（圖／路透社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾1日專電

歐洲議會外交委員會今天壓倒性通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告，除深切擔憂中國軍事威脅外，並建議歐盟展開雙邊投資協定影響評估、及將歐洲經貿辦事處正名為歐盟駐台灣辦事處。

歐洲議會首份「歐盟–台灣政治關係與合作」報告草案及修正案今天在外交委員會進行表決，在投票的70位議員中，最終獲得60票贊成 、4票反對及6票棄權，可說是壓倒性通過。

這項報告強調歐盟和台灣是理念相近的夥伴，擁有共同的自由、民主、人權和法治價值觀；但中國對台灣現狀以及印太地區的和平與穩定構成嚴重威脅，因此「建議」歐洲聯盟執委會採取行動。

報告鼓勵歐盟與台灣強化官方交流，包括最高層級的交流、呼籲歐盟執委會在今年底之前與台灣就雙邊投資協定進行影響評估，以準備與台灣展開雙邊投資協定（BIA）談判。

此外，今天也通過報告修正案，為充分展現歐盟與台灣充滿活力、多方面和密切合作，建議歐盟駐台的歐洲經濟貿易辦事處（European Economic and Trade Office）名稱更名為歐盟駐台灣辦事處（European Union Office in Taiwan），以反映雙方廣泛合作的關係。

負責協調這項報告的瑞典籍的歐洲議員魏莫斯（Charlie Weimers）表示，這份歐洲議會史上首份的歐台關係報告發出一個強烈訊息，即歐盟必須加強與台灣的關係，並尋求與台灣全面加強夥伴關係。

歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）今天表示，台灣是一個強大民主國家和先進的經濟體，也是印度太平洋地區的重要夥伴和盟友，歐盟應加強與台灣的關係，呼籲歐盟執委會儘早與台灣啟談「雙邊投資協定」（BIA），他另強調中國須停止對台灣的軍事威脅。

另根據歐洲議會表決後發布的新聞稿，投票結果顯示外委會敦促歐盟加強與台灣的關係，同時深切擔憂中國對台灣的軍事威脅。

新聞稿指出，歐洲議員呼籲歐盟採取更多措施來解決台海緊張局勢，以保護台灣的民主及是歐盟重要合作夥伴的地位，且兩岸關係任何改變不能違背台灣人民的意願。並提醒歐洲繁榮與亞洲安全之間的直接聯繫，及如果發生衝突將對歐洲產生的衝擊。

這項報告經外委會通過後，接下來將交付歐洲議會全體會議表決。

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