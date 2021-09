疫苗安全供應奮戰中　美媒CNBC分析台灣正指望國產疫苗

▲美國有線電視CNBC在台北時間8月31日專訪高端總經理陳燦堅。(圖/翻攝自CNBC)

生活中心/綜合報導

國產高端疫苗8月23日開始在台灣施打,第一週就有60萬人接種,引起外國媒體關注,美國有線電視CNBC在台北時間8月31日專訪高端總經理陳燦堅後的新聞分析題就下「在疫苗的安全供應奮戰中 台灣正指望國產疫苗」(Taiwan is banking on a homegrown Covid vaccine as it struggles to secure supplies),分析台灣在海外疫苗交付面臨挑戰下,正依靠​​本土的高端疫苗來加快其接種計劃。

CNBC在新聞分析中指出台灣接種疫苗現況,大約42%台灣人口接種一次Covid疫苗,但僅有不到4%的人完全接種疫苗(兩劑),台灣已接種超過1000萬劑疫苗,但數據顯示其中包括美國和日本捐贈的近600萬劑疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該分析指台灣疫苗接種計畫起步雖緩慢,且和全球許多國家一樣,都在面臨海外製藥公司的疫苗交付進度受到影響的挑戰,不過台灣疫苗接種計畫起步雖緩慢,但是正依靠本土疫苗加快接種計畫。

在文中也提到蔡英文總統帶頭施打高端疫苗,同時介紹高端與Novavax疫苗依樣,以一種稱為重組蛋白的技術,藉由該技術使用冠狀病毒蛋白的一部分來誘導免疫反應。

文中提到陳燦堅接受CNBC專訪時談到,台灣施打高端疫苗第一週共有超過60萬人完成接種,陳燦堅也說明因為台灣的感染率太低,無法進行「傳統療效試驗」,因為這樣的試驗通常涉及疫苗接種組和未接種疫苗的對照組之間的比較。高端使用免疫橋接的方法,根據試驗參與者的免疫反應推斷疫苗的保護水平,並引用陳燦堅說法「我們會說我們的保護將與AZ相同甚至更好」。

另外,陳燦堅在CNBC專訪中也透露,高端已在做少年族群的臨床試驗,一旦臨床試驗完成並證明它是安全和良好的,未來可望提供12至18歲青少年接種。