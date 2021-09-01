殲20、運20大增！　解放軍：歷史性跨入戰略空軍門檻

▲空軍殲-20隱形戰鬥機。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

近年來，大陸空軍實力突飛猛進。解放軍空軍發言人申進科昨（31日）在第十三屆珠海航展記者會上表示，由於服役的殲20戰機、運20運輸機愈來愈多，加上其他能力不斷提升，中共空軍已「歷史性地跨入戰略空軍門檻」。

據《新華社》報導，申進科31日表示，空軍殲20、運20服役數量愈來愈多，國產新型地對空飛彈直指蒼穹，戰略預警、空中打擊、防空反彈、詭息對抗、空降作戰、戰略投送和綜合保障等能力不斷提升，能有效履行新時代使命任務。他說，「空軍將在第十三屆珠海航展中，集中展現推進戰略轉型、邁向世界一流的新成就」。

在大陸軍機中，殲-20戰機和運-20大型運輸機尤為受到關注。此前，解放軍消息人士向《南華早報》透露，中方至少已交付至少4支航空旅共150架殲-20戰機。

2016年7月6日，運-20飛機授裝接裝儀式在空軍航空兵某部舉行，大陸自主發展的運-20飛機正式列裝空軍航空兵部隊。

除了殲-20和運-20，空軍「20」家族還包括直-20。直-20是大陸自主研製的中型雙發多用途直升機，於2010年立項，2013年12月23日在東北北部某機場成功進行了首飛。2019年10月1日的大閲兵上，直-20以編隊的方式公開亮相，標誌着直-20直升機已經服役並投入使用。

此外，針對中國軍事快速現代化的速度，美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）日前稱，要提高預算，以研發出能嚇到中國的新技術，要讓中國感到恐懼。對此，中國外交部發言人華春瑩曾回應稱，「建議他問問中國人民解放軍空軍同不同意。」31日，申進科也回應，「空軍官兵始終傳承『一不怕苦、二不怕死』的血性膽魄，堅決捍衛國家空天安全、堅定維護國家發展利益。」