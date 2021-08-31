美空軍部長揚言讓中國恐懼　解放軍「兩不怕」回應

▲美軍F-35A隱形戰鬥機。（圖／達志影像）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國新任空軍部長肯德爾（Frank Kendell）日前提到，要用超前技術升級空軍戰力，「讓中國感到恐懼」。對此中國外交部發言人華春瑩反嗆要問問「中國人民解放軍空軍同不同意」，而解放軍空軍新聞發言人申進科31日也以解放軍空軍官兵「一不怕苦、二不怕死」回應肯德爾發言。

據《美國之音》（Voice of America）報導，肯德爾此前表示，促使他願意回到五角大廈的原因之一是要努力應對中國的威脅。他在今年5月25日的參議院提名確認聽證會上曾表示，在2010年時便發現美國的潛在對手已經提升了能力，中國研究了美國在第一次海灣戰爭中取得的成功，並雄心勃勃地開始了他們的軍事現代化計畫，他們的明確目標就是擊敗美國在中國附近投射力量的能力。

肯德爾也表示，除了領導美國空軍部的組織、訓練，也會著手裝備美國的空軍及太空部隊，多管齊下讓美國能繼續保持威懾力，並在必要時刻，有足夠能力戰勝所有對手。

美國《國防新聞》（Defense News）本月17日曾報導肯德爾的專訪，他表示現在的目標是要以「超前技術」讓中國「感到恐懼」。他舉例稱，美國空軍正在推動諸如F-35隱形戰鬥機等的升級計畫，另外就是美國空軍正在研究的一系列機密項目。

其中B-21隱形轟炸機是較為外界所知道的項目，肯德爾表示，「我想這會很嚇人，因為它具備強大的能力」。他也說，「我們有一些尚未向公眾透露的事情正在準備中，我無法談論，但我認為我們必須不斷考慮其他會威脅到未來敵人的事情。」

不僅華春瑩對此事發表意見，據《央視軍事》報導，解放軍空軍新聞發言人申進科31日在第13屆中國航展發布會上，針對肯德爾的一番談話也回應表示，「一不怕苦、二不怕死」是中國軍人的座右銘。

▲解放軍空軍殲-16戰鬥機。（圖／CFP）

申進科以歷史事件舉例稱，解放軍空軍從抗美援朝的「空中拚刺刀」，到國土防空「近快戰法」打U-2偵察機，再到新時代警巡東海、戰巡南海、前出西太、繞島巡航，「飛了過去沒有飛過的航線，到了過去沒有到過的區域」。他強調，解放軍空軍官兵堅決捍衛國家空天安全、堅決維護國家發展利益，「讓黨和人民放心」。

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