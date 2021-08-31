　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

空軍少將貪污2600萬竟把2千萬燒掉！尷尬原因曝　他捶心肝：我蠢

▲▼國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉涉嫌收賄4500萬元，14日遭收押禁見。（圖／資料照）

▲國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉貪污遭起訴。（圖／資料照）

記者陳雕文／新北報導

國防部空軍少將張大偉，涉嫌利用改建案向得標廠商索賄4500萬元，實收2600萬元，日前被依貪污治罪條例起訴。新北地院31日下午開庭，張大偉承認收錢，但認為這筆錢與職務無關，因此不認貪污。另張大偉還說，只留600萬私用，另外2千萬元已透過岳父的金爐燒掉，至於為何燒錢，張大偉緩緩說出理由。

據悉，空軍少將張大偉2016年接任國防部軍備局工程營產處長，主管國防工程、設施與不動產業務。2017年依「興安專案」辦理「公館營區營舍整建統包工程」，此福興營區為空軍戰術及防空作戰最高指揮管制基地，由中華工程公司以約30億元得標。

張大偉當時在標案審核期間，刻意影響評選委員，以縮減樓地面積，提高建物每坪造價12萬元，讓中華工程順利得標，再收受擔任白手套的九億公司負責人董俊褘交付的2600萬元回扣。

開庭時，張大偉坦承收錢並解釋，去年被檢調單位搜索後，原本以為只要錢都消失了，檢方就查不到了…所以把2千萬的現金拿去台中岳父家的金爐，足足燒了2天再沖馬桶，愚蠢的行為害自己現在籌款困難、終身俸也沒有了，至於剩餘的600萬元則留作私用。

▲▼錢燒掉。（燃燒示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲空軍少將自責說，把2千萬現金燒掉，害自己現在籌款困難、終身俸也沒有了。（燃燒示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

公訴檢察官指出，目前檢方已將燒錢的金爐送驗，還在等待檢驗結果，在此之前都有藏匿匯款的可能性，因此請法院繼續羈押。法官審酌，張大偉坦承收錢，儘管有羈押的理由，但無羈押之必要，因此裁定500萬元具保停押，在停押期間內，每周三要固定向派出所報到，且不得與本案的被告、證人聯繫，並限制出境出海。但張大偉無法在今天（31日）籌到500萬，還押看守所。

●從無罪到收押

新北地檢署偵查索賄案期間，少將張大偉、中華工程前董事長沈華養、前總經理沈慶光、會計張世文都否認犯行，加上白手套董俊褘自白後又翻供，4人因證據不足獲不起訴處分，但涉證交法特別背信罪與違反商會法部分則另案調查。

2021年3月間，檢方調查發現，前董座沈華養涉勾結劉姓下包廠商，浮報「興安專案」拆除、土方清運等工程費，在2017到2018年間，收取回扣4500萬元，將沈華養、會計張世文聲押禁見獲准。

檢方重新過濾監聽帶，終於掌握張大偉收賄的新事證，搜索張大偉住家，再赴國防部調取資料。後續約談證人，取得關鍵證詞佐證張大偉收賄，追出他用賄款買台北士林區房產，成功將人聲押禁見，26日依貪污治罪條例將他起訴。

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
好市多雞肉「水洗一堆泡泡」！他崩潰：沖5次都一樣　網曝真相
首批BNT明來台！陳時中親接機　指揮中心最新回應
庾澄慶驚傳摔車！　緊急送醫
正妹車長「穿制服跳抖音」遭轟　台鐵回應了
家中天花板卡「一顆女孩頭」　真相曝光驚呆
2車包膜「公道價8萬1」！　女車主驗收崩潰
快訊／塔利班將在這天宣布「組建新政府」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／中壢冰淇淋阿北強迫買單　不說價格直接裝好「1支100元」

空軍少將貪污2600萬竟把2千萬燒掉！尷尬原因曝　他捶心肝：我蠢

非洲豬瘟越南月餅「1顆160元」賣超好　買家被追查嘆：只搶到2顆

員工被打到頭破血流！麗寶賽車硬起來　今年4場賽事暫停

神鬼2女吸金9千萬！誆投資牛樟芝2年賺25％　200軍人挨詐慘了

獨／網拍引戰遭爆「偽裝成被霸凌者」　斯亞怒告國中同學吞敗

騎士闖紅燈遭撞不治！駕駛是通緝犯　竟要同車女頂包自己逃

中廣遭黨產會追討79億　國民黨旗下光華怕「討不到債」提告敗訴

醋男怒斬情敵殺紅眼！破門狂砍女友新歡43刀　他慘被放血亡

8年級兄弟檔尾隨喝茫正妹回家　「弟想壞壞」遭狠咬一口成軟男

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

劉在錫突被告知「10mins後上主播台」　緊張到凍結⋯見美珠卡詞秒笑噴XD

43家店同地址！餐飲店出600道菜 整排平板接單...外送員：容易搞混

女子愛心站狂拿17便當、2箱罐頭　街友領嘸！站長怒：領取適量就好

《尚氣》劉思慕精彩武打對決梁朝偉「十環」 預告藏彩蛋！「擂台」與《鋼鐵人》有連結

影／中壢冰淇淋阿北強迫買單　不說價格直接裝好「1支100元」

空軍少將貪污2600萬竟把2千萬燒掉！尷尬原因曝　他捶心肝：我蠢

非洲豬瘟越南月餅「1顆160元」賣超好　買家被追查嘆：只搶到2顆

員工被打到頭破血流！麗寶賽車硬起來　今年4場賽事暫停

神鬼2女吸金9千萬！誆投資牛樟芝2年賺25％　200軍人挨詐慘了

獨／網拍引戰遭爆「偽裝成被霸凌者」　斯亞怒告國中同學吞敗

騎士闖紅燈遭撞不治！駕駛是通緝犯　竟要同車女頂包自己逃

中廣遭黨產會追討79億　國民黨旗下光華怕「討不到債」提告敗訴

醋男怒斬情敵殺紅眼！破門狂砍女友新歡43刀　他慘被放血亡

8年級兄弟檔尾隨喝茫正妹回家　「弟想壞壞」遭狠咬一口成軟男

《彭博》台灣防疫跌到41名「輸非洲」　資深媒體人爆粗口

中西合併新滋味！台中藍帶配方潛艇堡　嫩脆雞配特調椒麻醬超涮嘴

首批BNT疫苗抵台誰來接　台積電、鴻海這樣說

創作女星歌詞被抄襲！　網紅作家「拼湊8首歌」奪大獎…隔6年終認錯

該收心了！史上最長暑假結束　柯文哲：各位同學認命吧！

國際太空站出現裂縫…可能越破越大　4年後將發生「設備崩潰潮」

宋家豪9球拿到救援成功　陽岱鋼代跑跑回本季第1分

「享受就是最棒的戰鬥方式」　陳念琴放眼2024巴黎奧運

好市多雞肉「水洗一堆泡泡」！他崩潰：沖5次都一樣　網曝真相

熊女三級警戒群聚罰6萬元拒繳　台南分署扣押保單後繳清罰金

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

社會熱門新聞

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

小六童開學前一天墜樓亡　生前曾說這句話…

陸男「淘寶買橡皮艇」偷渡上岸　下場曝

小六男童開學前夕墜樓亡　三重警調查中

快訊／屏東某科大「大三男」校內大樓尋短

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

烈焰填滿整間房！　彰化員林住宅大火警消灌救中

殯儀館燒庫錢驚見20萬千元真鈔

避開這條路！南投草屯今晚「祭三喪」

獨／39歲女打完高端心跳飆130　翻白眼送醫急救

銀行偽造財報　他轟：司法沒改革

謝志宏冤獄18年　獲補償2319萬確定

一銀盜領8300萬首腦　人民血汗錢送他遣返回國

更多熱門

相關新聞

美空軍部長稱要讓中國恐懼　解放軍強勢回應

美空軍部長稱要讓中國恐懼　解放軍強勢回應

針對中國軍事快速現代化的速度，美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）日前稱，要提高預算，以研發出能嚇到中國的新技術，要讓中國感到恐懼。對此，中國外交部發言人華春瑩曾回應稱，「建議他問問中國人民解放軍空軍同不同意。」8月31日，解放軍空軍兩個不怕回應美軍挑釁。

菲律賓F-16軍購美夢成真？

菲律賓F-16軍購美夢成真？

即／退役少將+中校再傳共諜案　替大陸發展組織遭搜索

即／退役少將+中校再傳共諜案　替大陸發展組織遭搜索

空軍「八一四勝利」84週年　首曝光射擊AIM-120飛彈畫面

空軍「八一四勝利」84週年　首曝光射擊AIM-120飛彈畫面

郭婞淳為何沒幻象伴飛？空軍曝悲傷原因

郭婞淳為何沒幻象伴飛？空軍曝悲傷原因

關鍵字：

少將具保停押空軍金爐

讀者迴響

熱門新聞

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

台中打疫苗後猝死破百人　是確診死亡數20倍　

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

快訊／綾瀨遙確診新冠肺炎！

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」卻被說要自重

陸瘋傳清查名單「台灣3男神被點名」

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

快訊／第七輪AZ疫苗加開！23歲以上9/3開放預約！

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

趙薇最新現況！網爆：她跑不了

快訊／BNT疫苗規劃出爐！優先給18~22歲平台預約

更多

最夯影音

更多
夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面