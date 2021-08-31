空軍少將貪污2600萬竟把2千萬燒掉！尷尬原因曝　他捶心肝：我蠢

▲國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉貪污遭起訴。（圖／資料照）

記者陳雕文／新北報導

國防部空軍少將張大偉，涉嫌利用改建案向得標廠商索賄4500萬元，實收2600萬元，日前被依貪污治罪條例起訴。新北地院31日下午開庭，張大偉承認收錢，但認為這筆錢與職務無關，因此不認貪污。另張大偉還說，只留600萬私用，另外2千萬元已透過岳父的金爐燒掉，至於為何燒錢，張大偉緩緩說出理由。

據悉，空軍少將張大偉2016年接任國防部軍備局工程營產處長，主管國防工程、設施與不動產業務。2017年依「興安專案」辦理「公館營區營舍整建統包工程」，此福興營區為空軍戰術及防空作戰最高指揮管制基地，由中華工程公司以約30億元得標。

張大偉當時在標案審核期間，刻意影響評選委員，以縮減樓地面積，提高建物每坪造價12萬元，讓中華工程順利得標，再收受擔任白手套的九億公司負責人董俊褘交付的2600萬元回扣。

開庭時，張大偉坦承收錢並解釋，去年被檢調單位搜索後，原本以為只要錢都消失了，檢方就查不到了…所以把2千萬的現金拿去台中岳父家的金爐，足足燒了2天再沖馬桶，愚蠢的行為害自己現在籌款困難、終身俸也沒有了，至於剩餘的600萬元則留作私用。

▲空軍少將自責說，把2千萬現金燒掉，害自己現在籌款困難、終身俸也沒有了。（燃燒示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

公訴檢察官指出，目前檢方已將燒錢的金爐送驗，還在等待檢驗結果，在此之前都有藏匿匯款的可能性，因此請法院繼續羈押。法官審酌，張大偉坦承收錢，儘管有羈押的理由，但無羈押之必要，因此裁定500萬元具保停押，在停押期間內，每周三要固定向派出所報到，且不得與本案的被告、證人聯繫，並限制出境出海。但張大偉無法在今天（31日）籌到500萬，還押看守所。

●從無罪到收押

新北地檢署偵查索賄案期間，少將張大偉、中華工程前董事長沈華養、前總經理沈慶光、會計張世文都否認犯行，加上白手套董俊褘自白後又翻供，4人因證據不足獲不起訴處分，但涉證交法特別背信罪與違反商會法部分則另案調查。

2021年3月間，檢方調查發現，前董座沈華養涉勾結劉姓下包廠商，浮報「興安專案」拆除、土方清運等工程費，在2017到2018年間，收取回扣4500萬元，將沈華養、會計張世文聲押禁見獲准。

檢方重新過濾監聽帶，終於掌握張大偉收賄的新事證，搜索張大偉住家，再赴國防部調取資料。後續約談證人，取得關鍵證詞佐證張大偉收賄，追出他用賄款買台北士林區房產，成功將人聲押禁見，26日依貪污治罪條例將他起訴。