國軍建置「七大打擊彈種」！　F16戰力增、首次有地對地彈道飛彈

▲台灣加入手海馬斯多管火箭系統。（圖／達志／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

中共軍力威脅台灣安全，我國防部近年持續增加遠程打擊能量，包括透過採購3種遠距精準武器提升F-16戰機攻擊能力、建置劍翔反輻射無人機及雄昇地對地飛彈等，以七大彈種建立重曾嚇阻及防禦力量。

國軍為達「重層嚇阻」力量，延伸戰略防衛作戰重身，並對敵實施精準打擊，達成目標的手段之一便是採購與建置七大彈種。

空軍F-16戰力升級

國防部明年的年度預算書顯示，空軍將自2022年至2027年，編列共470億8073萬元預算，籌購F-16遠距精準武器；國軍最新「五年兵力整建及施政計畫報告」內容則透露，「遠距精準武器」為「AGM-88B」空對面反輻射飛彈、「AGM-154C」遠距遙攻精準彈藥，以及「AGM-84H」空對海飛彈。

▲美軍售台AGM-88「HARM」高速反輻射飛彈，一般對台軍售都包含維修、人員以及相關配件設備。（圖／翻攝自維基百科）



國產武力

同一份計畫報告也顯示，台灣軍方陸續獲得更多「雄昇」飛彈和「萬劍」飛彈；國防部今年的年度公開預算書中，編列4000萬餘元的「雄昇飛彈十八年延壽驗證」委製案，顯示這款地對地巡弋飛彈已服役多年。此外，軍方也將籌獲「劍翔」反輻射無人機。

系統增強打擊能力

我國陸軍此前向美國採購海馬斯多管火箭系統，在預算中編列151億4000萬餘元，採購11套「遠程精準火力打擊系統」，到時台灣將首次擁有「地對地彈道飛彈」；海軍則斥資866億餘元採購100套「魚叉飛彈海岸防衛系統」，預計在2030年前全數到位。

具打擊能力的無人機「海上衛士」

除了上述7種彈種外，空軍明年開始到2025年，將投入逾217億元採購美國MQ-9B「海上衛士」無人機，該機型具有長期滯空、全時段監測能力，更具備打擊能力，能協助作戰。