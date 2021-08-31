開放「AZ混打BNT」要看到貨量　陳時中：主力還是第一劑涵蓋率

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

指揮中心宣布今有約59.5萬劑AZ疫苗預定於下午3時40分抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業。而傳出明將到貨的BNT劑量約逾90萬劑，外界也關注，何時可實施「AZ+BNT」的混打計畫。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，還是要根據到貨量才做決定，主力還是先放在第一劑的人口涵蓋率。

國內目前實施混打計畫僅供第一類醫護人員做AZ+莫德納的施打，目前國外主要以「AZ+BNT」為混打主要方向，而台灣也將迎來BNT到貨，要到什麼時候才會開放混打，指揮中心並未給出明確時間點。

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陳時中今於疫情記者會再度被問到相關議題時，則回應「還是要根據到貨量才能做比較清楚的決定」現在主力仍放在第一劑的人口涵蓋率。

針對目前AZ及BNT的施打規劃，指揮中心宣布為利疫苗資源有效利用，將於9月3日10時至9月4日18時止，增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲(含)[即1998年12月31日(含)以前出生]民眾」，將會陸續收到提醒簡訊，籲請民眾記得進行預約，施打時間預定於9月9日至9月10日，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

另外，BNT部分，陳時中表示，目前初步規劃12~17歲學生施打，主要是在校園造冊接種，如果要去醫院施打，可以拿相關證明到醫院接種，也開放18~22歲對象到登記平台做意願登記，所以相關年紀打到可能性很高，符合資格者也要盡快到平台登記意願。