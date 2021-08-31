「指揮中心包庇二類人數膨脹」　他嗆：變成掩護特權施打的管道！

▲BNT疫苗。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

200萬劑BNT疫苗將抵台，除了保留120萬劑給12至17歲（含）學生施打，剩下80萬劑將開放給一至十類對象，依年齡層往下打。對於第二類優先施打BNT，國民黨立委賴士葆31日表示，第二類從10萬人膨脹到20幾萬人，「指揮中心包庇第二類人數不斷膨脹，始終不願面對外界的質疑！」

賴士葆指出，AZ、莫德納、BNT，都是優先給第一至第三類接種，第一、三類醫護和機組人員大家都沒意見，但民調顯示57％逾半網友反對第二類人員優先施打BNT，「因為第二類已經被汙名化，是指揮中心把它變成掩護給特權施打的管道。」

賴士葆在臉書發文指出，食藥署編制內6百多人，造冊施打竟達1356人，連食藥署署長吳秀梅擔任董事長的財團法人醫藥品查驗中心的175人也列入第二類施打名單。後來又被踢爆疫苗生產及疫苗倉儲物流人員2335人也都在第二類名單中。

賴士葆表示，食藥署署長吳秀梅呵護高端的言論偏離科學專業和政府官員的職分，所以才被稱為高端代言人。大家都知道政府用政治力拉抬高端，強行通過EUA，「吳秀梅應該率所屬幾千人把手臂留給高端，這樣才吻合蔡政府將高端定義為愛國疫苗。」

賴士葆指出，如果陳時中、吳秀梅以及綠營人士都不搶國際疫苗，第二類的「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」只打高端疫苗，以行動證明愛國，這樣就可以洗刷監守自盜的嘲諷，也不會讓年輕人哀怨。

對於第二類爭議，陳時中31日也拿出數據說明，在所謂「維持防疫體系運作之重要官員」裡，中央政府層級共造冊1710人，已施打第一劑為1692人，施打完兩劑者為925名。地方政府層級則是一共造冊28794人，其中已經施打第一劑為24793人，另外已施打完兩劑者為5886人。

在疫苗第二類對象接種數據中，一線警消海巡人員造冊82778人，其中80505人施打完第一劑、中央衛生單位一線防疫人員造冊22043人，其中20824人施打完第一劑、地方第一線防疫人員造冊34392人，其中31738人施打完第一劑、執行居家檢疫／隔離對象相關服務工作者造冊35422人、其中33861人已接種第一劑疫苗。

陳時中強調，這些人員皆是照著造冊的人員來進行施打，希望透過數據的公佈能讓大家了解現況。

▼COVID-19疫苗第二類對象接種情形。（圖／指揮中心提供）

