「比較老的年輕人」殘念！　網分析：BNT跟你們沒關係了

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，將於9月3日10時起加開第7輪COVID-19疫苗預約對象，為7月19日前已選擇AZ疫苗、且尚未接種的23歲至28歲民眾。對此，有網友看完施打順序及到貨量分析指出，「恭喜比較老的年輕人，BNT跟你們沒關係了！」

為儘速開放年輕人接種，指揮中心指揮官陳時中表示，為讓疫苗資源有效利用，將於9月3日10時至9月4日18時止，加開7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗且尚未接種過疫苗之23歲至28歲（含），即1998年12月31日（含）以前出生者，將陸續收到提醒簡訊。陳時中提醒，這個年齡層民眾記得進行預約，施打時間預定於9月9日至9月10日，並視疫苗供應期程調整接種場次，屆時準時前往接種。

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▲增開AZ疫苗接種對象。（圖／指揮中心提供）

不過，就有一名網友針對施打順序及到貨量分析後，在PTT八卦板PO文指出，「冷靜計算一下，國內第一劑已接種人數約1000萬，0～11歲230萬人，剩下可以打疫苗的人數為1120萬，打個85折有950萬人要打疫苗，BNT疫苗1500萬可以給750萬人打，所以最後200萬乖乖去打AZ跟高端吧，200萬大概就是23～29歲，恭喜比較老的年輕人，BNT跟你們沒關係了！」

另外，對於BNT疫苗到貨後接種對象，指揮中心日前表示，目前已規劃採校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式，開放12歲至17歲（含）對象造冊接種，其餘將優先提供預約平臺意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲（含）民眾預約接種。

▼有網友指稱22-29歲年輕人，「BNT跟你們沒關係了」 。（圖／翻攝PTT）