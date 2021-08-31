風向大反轉！他列AZ「7大優點」便宜也有好貨　網狂讚：根本超佛心

▲AZ疫苗價格便宜，且保存較容易。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

據掌握，今天（31）下午將有一批59.5萬劑AZ疫苗抵台，是四天內第二批AZ疫苗。有網友表示，之前AZ被大家看不起，寧願選其他品牌，沒想到AZ不但可以防重症、防死亡，而且便宜、保存時間長，還可以混打，集各種優點於一身，「便宜也是有好貨的」。

原PO在PTT發文，「AZ是不是證明了便宜也有好貨？」之前一堆人認為AZ不好，抵死不打，寧可選擇其他廠牌，但因為沒得挑只好勉為其難打AZ，還露出很委屈的模樣，「結果現在風向又改變了，AZ根本跌破大家眼鏡」。

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原PO指出，AZ防重症、防住院、防死亡不輸輝瑞以及莫德納，且價格便宜、保存時間長、保護期間長、可混打，好用得很，一劑只要4美元而已，人人都打得起，「從AZ的例子，是不是代表便宜也會有好貨啊？」

對此，網友們表示AZ真的讚，「牛津大學佛心啊，結果被黑成那樣笑死」、「發明人真的很偉大，尊敬」、「研發AZ的根本佛心公司」、「AZ是真正只以造福幫助人類為訴求，因此價格便宜保存條件簡單」、「英國大量打一劑AZ 感覺防疫真的還不差」、「AZ發明人往生後一定直升天堂」、「那位牛津女教授，應該給她諾貝爾和平獎」。

▲網友大讚，研發AZ的人超級佛心。（圖／翻攝自PTT）

不少網友都提到，AZ當初發明就不是為了賺錢，是為了幫助窮困國家，因此沒有收取專利金，價格才會這麼便宜，「便宜是因為他不要專利權利金」、「AZ當初研發出來的目的就是要幫助窮困國家」、「他的便宜建立在發明人教授沒收專利權利金」、「AZ不以營利為目的，真的佛心公司」。

不過，事實上，開發者莎拉·吉爾伯特（Sarah Gilber）並沒有放棄專利權，目前是牛津大學擁有疫苗的獨家權利，並與AstraZeneca達成協議，「在新冠肺炎大流行期間，要以成本價出售AZ疫苗至少30億劑，之後繼續出售的疫苗，牛津大學則按照協議收取權利金，如果病毒流感化，這個收益可以幫助大學進行更多研究」。

本站曾報導《高端比AZ貴10倍！「全球11家疫苗價格」曝光 網驚：國產尊爵不凡》，我國生產的高端疫苗，單劑量包裝的「預充填針劑」每劑881元，多劑量包裝（每瓶10劑）每劑為810元，莫德納每劑要價25美元至37美元（約新台幣690.2元至1021.49元）；AZ疫苗價格在不同地區的價格都不同，歐盟2.15美元（約新台幣59.36元）、英國和美國3美元至4美元（約新台幣82.82元至110.43元）、南非5.25美元（約新台幣144.94元）。