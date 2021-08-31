18到22歲大學生「可先打BNT」！上班族再度崩潰PTT洗版：又插隊？

記者黃可昀／綜合報導

指揮中心今天宣布，9月3日開放AZ疫苗施打，對象是7月19日前已登記接種AZ意願，並且是23歲至28歲的民眾；BNT疫苗則是給12歲到17歲青少年直接造冊施打，其餘的BNT會優先提供給18歲至22歲民眾接種，不過必須先前就有登記過意願。消息一出在PTT引發討論，許多學生興奮地說，「大學生終於可以打了（淚）！」

▲大學生優先打BNT，上班族崩潰。（示意圖／達志影像／美聯社）



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指揮中心指出，這波疫苗預約時間是「8月29日10:00～8月31日12:00」，總計有80.6萬人預約，這些人將於9月3日至9月10日施打疫苗。此外，9月3日、9月4日增加開放23至28歲尚未接種的民眾預約疫苗，但必須在7月19日前就已登記AZ意願才符合資格，施打時間則是9月9日、9月10日。

▲增開AZ疫苗接種對象。（圖／指揮中心提供）



至於BNT疫苗部分，指揮中心預計採「校園集中接種」或寄通知書的方式，開放12到17歲的青少年施打，其餘BNT優先提供給18至22歲學生，不過要先前有在意願平台登記過才算數。

▲第七期符合預約對象加選BNT疫苗說明。（圖／指揮中心提供）



PTT網友對於此消息分為2派，多數大學生聽到有BNT可以打都很興奮，「大學生是最軟的一塊，爽」、「讚喔～打起來」、「哇我有了」。另一派上班族則十分激動，認為18到22歲優先施打BNT簡直就是插隊，施打順序的標準一直在變，「PTT老人打不到BNT氣哭」、「之前說大學生照年齡排，現在又給插隊」、「我父母都還沒打到BNT，年輕人就先打了X」、「大學生票好騙當然先打」、「疫情爆發第一個就是停課，憑啥先打疫苗？」