半裸男騎未掛牌機車、持開山刀揮舞　警用「月牙棒」制伏

▲桃園市曾姓男子26日上午在復興區中正路上騎乘未掛車牌機車，員警盤查時竟持開山刀揮舞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市待業中的曾姓男子26日上午騎乘未掛大牌機車在復興區鬧區閒晃，員警發現上前盤查，曾男不聽勸阻竟持長約20公分開山刀向員警揮舞，員警礙於鬧區遊客眾多，擔心開槍會誤擊，因此找來支援警力以「月牙棒」合力制服，偵訊後依妨害公務、恐嚇公眾等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市曾姓男子26日上午在復興區中正路上持開山刀向員警揮舞，遭優勢警力制服在地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方指出，48歲的曾姓男子8月16日才因持獵槍對民眾騷擾，警方處理時還向員警吐口水，並以三字經辱罵員警遭逮捕。未料，26日10時許警方接獲報案指稱，曾男裸上身、騎乘未掛大牌機車在復興區中正路閒逛，員警到場準備進行查扣盤查時，曾男不但不配合，還從機車置物箱內取出長達20公分開山刀對員警揮舞，還作勢要攻擊員警與路人。

▲桃園市曾姓男子26日上午在復興區中正路上持開山刀向員警揮舞，遭優勢警力制服後起出做案用開山刀等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

執勤員警考量當時街道往來人車眾多，為避免誤擊傷及路人，判斷不宜使用槍械，現場一邊安撫曾男情緒，並呼叫支援警力到場，等曾男慢慢離開鬧區街道時，再以「月牙棒」合力制服曾男。

▲桃園市曾姓男子26日上午在復興區中正路上持開山刀向員警揮舞，遭優勢警力制服。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方表示，曾男目前待業中，卻長期騷擾當地超商員工與顧客，經查常常在復興區鬧區向店家或路人乞討騷擾，多次因案遭警方逮捕，由於曾男體型壯碩，每次逮捕都非常費力，這次逮捕過程中因曾男極力反抗，再加上持有開山刀，恐有傷人之虞，為保護民眾與執勤員警安全，不得已才使用「月牙棒」控制曾男行動，終於順利制服曾男，也避免傷及無辜。

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