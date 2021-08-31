他臨停突開車門...16歲無照少年騎車撞上！搶救13天不治

記者黃宥寧／台北報導

鄭姓男子（65歲）駕駛汽車從新北市八里區往林口方向行駛，行經至中山路1段路旁臨停，並將車門打開，導致後方16歲戴姓少年閃避不及撞上，連人帶車滑行到對向車道，又遭張姓男騎士（20歲）撞擊。戴姓少年搶救13天仍回天乏術，痛失愛子的戴父也對鄭男、張男提告，士林地檢署偵結，依過失致死罪嫌將鄭男起訴，張男因疏失不起訴。

▲無照的16歲戴姓少年行經新北市八里區時，撞上突開車門車輛，搶救13天仍不治身亡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

鄭男於2月26日晚間8時許，駕駛自用小客車沿新北市八里區中山路1段往林口方向行駛，在中山路1段225號前路旁臨時停車，停好車後卻未注意車旁往來車輛，將車門突然開啟欲從駕駛座下車，導致戴姓少年閃避不及，撞擊車門倒地，連人帶車滑行到對向車道後，又遭對向張姓男子騎乘機車撞擊，張男也因此摔在地導致大腿等擦傷。

▼戴姓少年無照騎乘機車，閃避不及連人帶車滑行道對向車道撞上張姓男騎士。（圖／記者黃宥寧翻攝）

少年經送馬偕醫院搶救，3月11日因多重器官衰竭而死亡。白髮人送黑髮人的戴父，事後對汽車駕駛鄭男、張姓騎士提告，張姓騎士也對鄭男提告傷害。

鄭男警詢、偵查時坦承犯行，檢察官勘驗監視器影片，發現鄭男確實擅自開啟車門，才導致戴姓少年撞擊上鄭男車門，滑行到對向車道，再遭張姓騎士車輛撞擊。

事故經送車鑑後，鑑定委員認鄭男開啟車門未注意行駛中車輛為肇事原因，被告張男無肇事因素，偵結後依過失致死將鄭男起訴，張男予以不起訴。

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