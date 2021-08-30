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高中小情侶騎車「夜遊看夜景」自撞電桿　同月同日生1死1重傷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男子29日凌晨搭載小一歲的楊姓女友騎車夜遊看夜景，途中疑因簡男精神不濟，行經蘆竹區油管路一段時自撞路旁電線桿，楊女被拋出車外當場傷重昏迷，簡男也受重傷送醫急救，目前還加護病房急救中，警方事後查出，2人是同月同日生，卻同時遭此厄運，不勝唏噓。

▲桃園市簡姓男子29日凌晨搭載小一歲的楊姓女友夜遊看夜景，未料行經蘆竹區油管路一段時卻自撞路旁電線桿，造成1死1傷慘劇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市簡姓男子29日凌晨搭載小一歲的楊姓女友夜遊看夜景，未料行經蘆竹區油管路一段時卻自撞路旁電線桿，造成1死1傷慘劇。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園市簡姓男子29日凌晨搭載小一歲的楊姓女友夜遊看夜景，行經蘆竹區油管路一段自撞路旁電線桿，釀成1死1傷慘劇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，29日凌晨3時許，18歲的簡姓男子騎車載17歲的楊姓女友、與就讀同一所高中同為18歲魏姓男子、胡姓男子相約至大古山夜遊看夜景，4人3車凌晨時分由桃園市區出發。

▲桃園市簡姓男子29日凌晨搭載小一歲的楊姓女友夜遊看夜景，未料行經蘆竹區油管路一段時卻自撞路旁電線桿，員警在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

未料行經蘆竹區油管路一段時，簡男突然失控撞上路旁電線桿，由於速度不慢且撞擊力道猛烈，後座楊女當場被拋飛重摔至馬路上，簡男也摔成重傷，同夥見狀趕緊報案求助。

▲桃園市簡姓男子29日凌晨搭載小一歲的楊姓女友夜遊看夜景，未料在蘆竹區油管路一段卻自撞路旁電桿，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹消防分隊到場時，昏迷的楊女已沒有呼吸心跳，簡男也奄奄一息，2人被送往林口長庚醫院急救，楊姓女子經急救後仍於清晨6時17分急救無效死亡，簡男則仍在加護病房急救中，簡男經院方抽血酒測值為零，肇事原因仍由警方調查釐清中。

警方也查出，簡男與楊女是情侶關係，2人竟是差一歲且同月同日生，乍逢青春年華遭此厄運，承辦員警都感到遺憾。

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