　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南4歲女童死因曝　母同居人認了：拿拖把打到重傷

記者林悅／台南報導

台南市1名4歲林姓女童，30日深夜10時許被送往成大醫院急救，惟到院前已死亡，醫護人員急救無效，因孩子全身多處瘀傷，台南市警二分局接獲通報前往查處，女童方姓母親及胡姓同居人辯稱女童跌倒受傷，惟警方深入追查，查出胡姓同居人涉嫌用拖把管教毆打女童致死，全案由檢警調查偵辦中。

▲▼台南4歲女童遭到母親同居人持拖把虐毆亡。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南4歲女童遭母親同居人胡男虐毆亡。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，台南市警二分局於30日深夜10時許接獲市警五分局轉成大醫院急診處通報，1名4歲林姓女童被送到醫院急診時，已到院前無生命跡象，經醫護人員急救，仍傷重不治死亡，因女童身上全身多處瘀傷，院方懷疑女童遭人淩虐家暴，依法通報市警五分局。因女童26歲方姓母親及26歲胡姓同居人，都住在二分局轄區，五分局通報二分局查處。

警方將方女及胡男帶回偵訊，方女2人起初辯稱女童係跌倒受傷，否認有家暴凌虐女童情事，警方認為2人避重就輕，經深入偵訊，查出胡男認為女童不聽話，涉嫌持拖把管教女童時，不慎將女童毆打傷重致死。且從女童身上有多處瘀傷新舊傷，懷疑女童長期被方女及胡男家暴，警方將方女及胡男列為犯嫌，並報請檢察官相驗，以過失致死等罪深入偵辦中。

▼女童生母方女一併遭到警方移送。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南4歲女童遭到母親同居人持拖把虐毆亡。（圖／記者林悅翻攝）

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
「比較老的年輕人」殘念！　網分析：BNT跟你們沒關係了
美返台年輕人6縣市趴趴走　97接觸者PCR出爐
「比較老的年輕人」殘念！　網分析：BNT跟你們沒關係了
「比較老的年輕人」殘念！　網分析：BNT跟你們沒關係了
前主播打BNT第二劑「要命4症狀」　穿3套衣包棉被仍超冷
閃電打進家！　少女滑手機「邊充電」直接被劈死
快訊／北市+1！中正區60多歲男確診　感染源不明
國防部揭共軍犯台「7大可能時機」！　最新報告出爐
獨／12歲男童開學前一天墜樓亡！　生前曾說這句話
風向反轉！他列AZ疫苗「7大優點」　網狂讚：超佛心
18到22歲大學生「可先打BNT」！上班族再度崩潰：又插隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

教授不給問　女大生衝講台點火嚇跑大家！不起訴理由曝

獨／酒駕撞死黃暐瀚母判5年4月　美髮師母怒喊：不公平一定上訴

母同居人拖把暴打…4歲女童全身瘀青亡！社會局提獨立告訴

她深夜迷失街頭「10多支手機號碼」沒回應　警尋地址送返家

前一天才收到裸照！他加工後猛傳到「守望相助會」　結局慘曝

中班男童走失蹲路邊哭　新手爸警員「打遍幼稚園電話」找到家

台東包棟民宿「竟成詐騙機房」！刑大直搗蒐證逮詐團

武界林道坍方困11人登山隊　救難隊闢便道指引隊員脫險

影／大溪圳頂鐵皮工廠陷火海！濃煙飄向國道3號　一度封閉交流道

台南4歲女童死因曝　母同居人認了：拿拖把打到重傷

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

43家店同地址！餐飲店出600道菜 整排平板接單...外送員：容易搞混

劉在錫突被告知「10mins後上主播台」　緊張到凍結⋯見美珠卡詞秒笑噴XD

女子愛心站狂拿17便當、2箱罐頭　街友領嘸！站長怒：領取適量就好

《尚氣》劉思慕精彩武打對決梁朝偉「十環」 預告藏彩蛋！「擂台」與《鋼鐵人》有連結

教授不給問　女大生衝講台點火嚇跑大家！不起訴理由曝

獨／酒駕撞死黃暐瀚母判5年4月　美髮師母怒喊：不公平一定上訴

母同居人拖把暴打…4歲女童全身瘀青亡！社會局提獨立告訴

她深夜迷失街頭「10多支手機號碼」沒回應　警尋地址送返家

前一天才收到裸照！他加工後猛傳到「守望相助會」　結局慘曝

中班男童走失蹲路邊哭　新手爸警員「打遍幼稚園電話」找到家

台東包棟民宿「竟成詐騙機房」！刑大直搗蒐證逮詐團

武界林道坍方困11人登山隊　救難隊闢便道指引隊員脫險

影／大溪圳頂鐵皮工廠陷火海！濃煙飄向國道3號　一度封閉交流道

台南4歲女童死因曝　母同居人認了：拿拖把打到重傷

台灣農曆7月四大祭典　民雄大士爺火化升天

山東14歲學生染炭疽病死亡　35歲男子在死者家中屠宰病牛也感染

教授不給問　女大生衝講台點火嚇跑大家！不起訴理由曝

Amy葉庭蓁突冒「死亡預感」哭求別回家　返家10分鐘毛孩哀嚎

9月天然氣價格持續凍漲　中油：僅電業用戶調漲3%

獨／酒駕撞死黃暐瀚母判5年4月　美髮師母怒喊：不公平一定上訴

暴雨沖垮公路2死10傷！7車墜6公尺深大洞　警：23年沒遇過這種事

「發現‧永靖小旅行」　帶您認識全台第一條私人建街

不到70萬元的TAG Heuer陀飛輪限量錶太誘人！　偕古董錶說歷史

金正恩喊話青年「自願犧牲」！聯合國爆料：北韓強迫未成年孤兒挖礦

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

社會熱門新聞

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

小六男童開學前夕墜樓亡　三重警調查中

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

陸男「淘寶買橡皮艇」偷渡上岸　下場曝

烈焰填滿整間房！　彰化員林住宅大火警消灌救中

快訊／屏東某科大「大三男」校內大樓尋短

小六童開學前一天墜樓亡　生前曾說這句話…

殯儀館燒庫錢驚見20萬千元真鈔

獨／39歲女打完高端心跳飆130　翻白眼送醫急救

謝志宏冤獄18年　獲補償2319萬確定

銀行偽造財報　他轟：司法沒改革

撞死黃暐瀚母！美髮師：每天抄心經迴向判決出爐

一銀盜領8300萬首腦　人民血汗錢送他遣返回國

即／高雄輕軌「行駛中」出軌！

更多熱門

相關新聞

女童和毒蛇拍照　飄香肉味被撕咬

女童和毒蛇拍照　飄香肉味被撕咬

俄羅斯一名5歲女童在動物園遊玩時，竟然把一條毒蛇直接掛在脖子上拍照，沒想到看似溫馴的蛇突然緊緊咬住女童的臉，痛得她哇哇大叫後來被緊急送醫治療，誇張的畫面在網路上被瘋傳。

18到22歲可先打BNT！上班族再度崩潰：又插隊？

18到22歲可先打BNT！上班族再度崩潰：又插隊？

快訊／華航載近60萬劑AZ15::16抵桃機

快訊／華航載近60萬劑AZ15::16抵桃機

LIVE／自購59.5萬劑AZ抵台　機場畫面直擊

LIVE／自購59.5萬劑AZ抵台　機場畫面直擊

雄女學霸錄取5醫學系　還是西洋劍高手

雄女學霸錄取5醫學系　還是西洋劍高手

關鍵字：

台南女童母親同居人管教拖把虐打重傷不治影音家暴虐童

讀者迴響

熱門新聞

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

台中打疫苗後猝死破百人　是確診死亡數20倍　

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

陸瘋傳清查名單「台灣3男神被點名」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」卻被說要自重

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

趙薇最新現況！網爆：她跑不了

快訊／第七輪AZ疫苗加開！23歲以上9/3開放預約！

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

快訊／漢光預演意外！　戰機衝出跑道插進土直擊

更多

最夯影音

更多
夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面