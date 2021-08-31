台南4歲女童死因曝　母同居人認了：拿拖把打到重傷

記者林悅／台南報導

台南市1名4歲林姓女童，30日深夜10時許被送往成大醫院急救，惟到院前已死亡，醫護人員急救無效，因孩子全身多處瘀傷，台南市警二分局接獲通報前往查處，女童方姓母親及胡姓同居人辯稱女童跌倒受傷，惟警方深入追查，查出胡姓同居人涉嫌用拖把管教毆打女童致死，全案由檢警調查偵辦中。

▲台南4歲女童遭母親同居人胡男虐毆亡。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，台南市警二分局於30日深夜10時許接獲市警五分局轉成大醫院急診處通報，1名4歲林姓女童被送到醫院急診時，已到院前無生命跡象，經醫護人員急救，仍傷重不治死亡，因女童身上全身多處瘀傷，院方懷疑女童遭人淩虐家暴，依法通報市警五分局。因女童26歲方姓母親及26歲胡姓同居人，都住在二分局轄區，五分局通報二分局查處。

警方將方女及胡男帶回偵訊，方女2人起初辯稱女童係跌倒受傷，否認有家暴凌虐女童情事，警方認為2人避重就輕，經深入偵訊，查出胡男認為女童不聽話，涉嫌持拖把管教女童時，不慎將女童毆打傷重致死。且從女童身上有多處瘀傷新舊傷，懷疑女童長期被方女及胡男家暴，警方將方女及胡男列為犯嫌，並報請檢察官相驗，以過失致死等罪深入偵辦中。

▼女童生母方女一併遭到警方移送。（圖／記者林悅翻攝）