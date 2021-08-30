乖巧女兒沒了！聯結車輾斃小五女　家屬慟：冷血駕駛不認錯

▲桃園市大溪區25日發生駕駛聯結車撞倒同向機車，造成邱姓母女翻倒意外，其中11歲即將升小六李姓女童急救3天仍不治，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「妹妹非常乖巧懂事，如今卻因車禍突然沒了」家人悲慟不已！家人痛陳，肇事的陳姓男子從頭到尾都不認錯，家屬只希望能向妹妹鞠躬認錯，但陳男到靈堂時就只站在外面，由太太出面致歉，本人則一句道歉都沒有，家屬認為他非常冷血，完全沒誠意面對自己做錯的事；陳男喊冤說，意外發生時，曾幫忙打119請求消防人員幫忙送醫，妹妹在醫院時也多次表達探望之意但都被拒絕，怎樣才算是有誠意？

即將升小六的李姓女童本月25日在大溪區與媽媽騎車外出時，在行經大溪交流道附近員林路段，與39歲陳姓男子駕駛的聯結車發生碰撞，機車當場重摔，李姓女童被彈飛撞到路旁停放轎車再摔回道路被聯結車輾過，因傷勢嚴重送往林口長庚醫院急救3天仍因傷勢過重不治。

李姓女童的叔叔指出，妹妹是家裡老大，下面還有妹妹與弟弟，因父母平日忙於果農工作，平常非常乖巧會幫忙做家事與幫忙做農產代工，還幫忙照顧年幼弟妹，本月6日才開心過完11歲生日未久，這場意外奪走她寶貴生命，家人都非常痛心。

▲桃園市大溪區11歲李姓女童，因車禍不幸往生，圖為生前與弟妹合影。（圖／翻攝自李爸爸臉書）

李姓女童叔叔還說，意外發生後，肇事的在妹妹靈堂前，從頭到尾都只站在靈堂外，只委由其太太出面向家人道歉，本人連捻支香與鞠躬致歉都沒有，家屬感覺就是毫無誠意。

陳姓男子在檢察官進行司法相驗召開臨時簡易庭時，檢察官看過現場監視畫面，連續幾次問他認錯嗎?轉彎時有無打方向燈，陳堅持有打方向燈，堅持自己沒有錯，但實際上監視畫面就是沒打方向燈，犯錯還不認錯，這種囂張態度讓家屬無法接受，才有上前阻止他離開靈堂的衝突。

李姓女童叔叔強調，檢察官還詢問陳男有無前科？陳男坦承有槍砲彈藥前科，也詢問有無誠意與家屬和解？李強調有，但事發至今只委由其太太向家人道歉，賠償問題則由貨運行老闆出面，他本人從頭到尾都絲毫無誠意道歉、認錯，這種冷血態度最讓家屬憤憤不平。

陳姓男子也喊冤，車禍發生時曾受女童媽媽委託，打電話給119求援送醫急救；要去醫院探望李小妹妹想致歉，但因疫情關係被阻擋無法進入，家屬也拒絕；到靈堂時道歉，他也誠心想道歉，但家屬卻不接受，十幾個人圍住他欲毆打，他不明白怎樣做才叫有誠意？陳男太太則說，先生不太會說話，因此由她幫忙致歉，這並不代表他們沒誠意。

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