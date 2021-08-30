男子與友酒後心情差「往海中走」　海巡獲報順利救援

▲中部分署第四岸巡隊東石機動巡邏站 救回投海尋短民眾。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中部分署第四岸巡隊東石機動巡邏站值班29日晚間7時許，獲報有男子因故心情不佳，從東石漁人碼頭觀海步道往海中行走，站長立即率員前往現場救援，並同時聯絡嘉義縣東石消防分隊及東石分駐所派員前來協處。搜救人員於東石防風林觀海步道 (距岸約50公尺)發現該男行蹤，由站長顏文定上尉及下士翁偉琳配戴救生裝備及評估現場環境後徒步涉水救援，成功將該名男子平安救回，所幸未釀成悲劇。

經了解，男子傍晚時分因心情低落與友人於東石漁人碼頭飲酒宣洩，許男與友人分開後獨自往海邊走去，經友人發現後規勸不回，遂立即至東石機動巡邏站求援，海巡人員立即攜帶救生裝備冒險徒步救援，成功將該名男子平安救回，初步檢查該名男子無受傷，後續由救護車送往嘉義長庚醫院，許男及其友人離去前向海巡人員表示感謝。



第四岸巡隊隊長姚天騤呼籲，民眾如在岸際或海域從事水上相關活動時，應注意四周環境及備妥相關安全措施，若發生危難情事急需救助，皆可透過「118」免費服務專線請求協助，本署將立即派員協處。

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