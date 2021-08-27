　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

走私喵星人害154命！養殖場20犬現況曝　農業局追來源不見人影

▲涉嫌走私貓咪的養殖場業者的養殖場 。（圖／記者吳世龍攝）

▲涉走私貓咪的養殖場 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

海巡署日前查獲有漁船走私154隻名貴貓，這批貓全數被安樂死，引發軒然大波，林姓船長交保後，檢警循線追查到主嫌竟是海巡署前隊員張芳溢及共犯郭閔豪，後續又靠著關鍵的對話紀錄，鎖定一名養殖場的林姓負責人涉有重嫌。該養殖場目前仍有相當多被關在鐵籠內的犬隻，相關單位正追查這批動物的來源是否合法，而針對林姓負責人，農業局動保處表示，過往無違反動保法相關記錄。

▲走私154貓咪案又有一養殖場負責人涉案 。（圖／讀者提供）

▲涉走私154貓咪，林姓養殖場負責人被警方帶走 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

順發886號漁船走私154隻名貴貓咪，除了先前林姓船長訊後被諭令6萬元交保，檢方再追出走私案主嫌竟是前海巡署隊員張芳溢，並查出另一名負責改船隻密艙的共犯郭閔豪，訊後將2人聲押禁見獲准，循線又查出高雄燕巢一處的養殖場林姓負責人，因跟郭閔豪頻繁聯絡，郭也時常出入該養殖場，靠著關鍵對話「盡量3隻貓裝一籠，這樣才有利潤」，認為他也涉案，26日晚間聲押獲准，更在該養殖場發現有20多隻犬貓及65箱香菸。

▲涉嫌走私貓咪的養殖場業者的養殖場 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲養殖場內有許多犬隻  。（圖／記者吳世龍翻攝）

雖然林姓負責人女友稱在場的動物都是合法的，但到底是否合法還是為非法進口，相關單位還要查。但林姓業者在燕巢的養殖場，今日未見工作人員，從外頭看到相當多被關在鐵籠內的犬隻，附近住戶表示，平常都能聽到狗吠聲，但與養殖場的人鮮少互動。

農業局動保處表示，該寵物業者有申請合法的寵物業許可證，而該名林姓負責人，經初步查證，過往尚無違反動保法相關記錄。至於場內養殖的動物是否合法，農業局27日下午派員到該場但無人開門，原打算請當事人出示來源文件、晶片等證明，以確認來源。

▲涉嫌走私貓咪的養殖場業者的養殖場 。（圖／記者吳世龍攝）

▲養殖場內犬隻 。（圖／記者吳世龍攝）

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

前海巡隊員害死154貓幕後兇手曝　傳訊「3隻1籠」誆買魚貨遭收押

走私貓漁船密艙曝光！卸螺絲拆木板才能進入　還加裝冷氣

 

►用香味讓回頭率破表

ET快訊
大馬路遛巨龜！　網療愈：阿嬤養的果然大
BNT明開放登記！　注意事項、副作用10大QA一次看
週五小確幸！　LINE五組貼圖限時免費下載
昏迷指數3！男大生3個月後奇蹟「站起來」　媽媽哭了
塔利班撿到黑鷹直升機！「不懂怎起飛」尷尬繞場一圈
連家人都騙！男樂透中15億瞞10年　靠這招月領防揮霍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

領終身俸富二代陽明山百坪別墅種大麻　「當兵當到瘋了」

馬路遛巨龜！從10cm到現在跟了21年　網療愈：阿嬤養的果然大

走私喵星人害154命！養殖場20犬現況曝　農業局追來源不見人影

41歲女打高端主動脈剝離亡！老父悲情奔解剖室　陪女兒查死因

月薪28K養3兒！幼兒園師去年剛喪夫跟婆婆住　今2子拋車外亡

又是親友「卡到案」！儉樸婦重情重義　奔農會霸氣領45萬險被詐

牛仔褲廠如興併購玖地　騙金管會准增資害虧3.7億！董座起訴了

老公去年剛過世...幼兒園師1人養3子遇死劫！2兒喪命、9歲童截肢

翻修工6m高廠房摔落！未戴安全帽頭部重創　 送醫搶救一天亡

奪命關鍵點曝！幼兒園師載3子「遭休旅車猛撞」　後座2兒甩飛慘死

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

搞笑妹教「防止被搭訕」7步驟　學動物叫聲、跳奇特舞蹈超實用

短褲女沒看來車快跑衝刺過馬路　騎士群鬼步神閃：當妳光速俠？

「東門鴨莊少東」北宜撞對向水泥車　遭輾拖行畫面曝！重機解體噴滿地

領終身俸富二代陽明山百坪別墅種大麻　「當兵當到瘋了」

馬路遛巨龜！從10cm到現在跟了21年　網療愈：阿嬤養的果然大

走私喵星人害154命！養殖場20犬現況曝　農業局追來源不見人影

41歲女打高端主動脈剝離亡！老父悲情奔解剖室　陪女兒查死因

月薪28K養3兒！幼兒園師去年剛喪夫跟婆婆住　今2子拋車外亡

又是親友「卡到案」！儉樸婦重情重義　奔農會霸氣領45萬險被詐

牛仔褲廠如興併購玖地　騙金管會准增資害虧3.7億！董座起訴了

老公去年剛過世...幼兒園師1人養3子遇死劫！2兒喪命、9歲童截肢

翻修工6m高廠房摔落！未戴安全帽頭部重創　 送醫搶救一天亡

奪命關鍵點曝！幼兒園師載3子「遭休旅車猛撞」　後座2兒甩飛慘死

南韓流行「外翻式大捲髮」　看起來更隨性又充滿女人味

領終身俸富二代陽明山百坪別墅種大麻　「當兵當到瘋了」

陳時中「訂西裝」比喻買BNT　柯文哲：死800多人才發現冬天沒衣穿

台灣夜生活躍上國際　Ai Nightclub連續擠進百大夜店榜

整間醫院都是牠的哭聲！雪橇犬籠內「仰頭哀豪」　咒罵主人不見了

推廣外傘頂洲　蔡易餘提議設置「造型郵筒」促進觀光

飼主懷孕！愛笑歐告幸福4個月被退養　愛媽嘆：他們想要無毛環境

台東縣府花4200萬招待縣民一日遊　綠營批：施政隨意花錢故意

G-SHOCK「農家橡樹」男女錶進化　金屬八角圈質感升級

微軟、LinkedIn 執行長9／9連袂發布新訊　外界關注併購後整合

社會熱門新聞

即／2國中兒噴出車外慘死　2死2傷搶救中

基隆「人肉羊肉爐」奇案！　老闆打死熟客「屍體剁煮」賣老饕

即／教師載3國中生外出翻車　2學生噴飛慘死

東門鴨莊少東北宜遭輾慘死　畫面曝

老公去年剛過世　教師2子喪命、1子截肢

即／9歲兒確定要截肢！幼兒園師載3子遇劫

基隆女打完高端「倒捷運站猝死」　家屬：疫苗問題

即／21歲女騎士遭野馬男撞飛！搶救13天宣告不治

幼兒園師載3子翻車釀2死　9歲兒恐截肢搶救中

台北深夜車禍　騎士無生命跡象

男打高端猝死　妻：他被指揮中心增40kg

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

小六女童認了初戀是同學爸　下場曝

即／國死亡車禍！聯結車衝護欄卡邊坡

更多熱門

相關新聞

獨／害死154喵星人　黑心養殖業者「手機遺失」

獨／害死154喵星人　黑心養殖業者「手機遺失」

檢方擴大追查漁船走私154隻名貴貓案，再查到一位養殖場林姓負責人傳訊「盡量3隻貓裝一籠，這樣才有利潤」，涉嫌重大遭收押。《ETtoday新聞雲》透過網路查到過去疑似和這名經營寵物業林姓負責人有關的寵物店，不過，現住戶告知現在已經是一般住家，承租前是有聽說之前是寵物店。

前海巡隊員害死154貓幕後兇手曝

前海巡隊員害死154貓幕後兇手曝

走私貓首惡起底　前海巡隊緝私高手

走私貓首惡起底　前海巡隊緝私高手

劉時宇／走私貓咪為何只能安樂死

劉時宇／走私貓咪為何只能安樂死

雲林民宅查扣2罐不明肉鬆　越女：網購自用

雲林民宅查扣2罐不明肉鬆　越女：網購自用

關鍵字：

走私貓咪海巡署安樂死養殖場

讀者迴響

熱門新聞

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！7大罪狀被挖出修理

鄭爽「正式被踢出演藝圈」！消失前最後自白信曝光

電梯大怒神暴衝30樓！女住戶當場爆頭慘死

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

即／2國中兒噴出車外慘死　2死2傷搶救中

基隆「人肉羊肉爐」奇案！　老闆打死熟客「屍體剁煮」賣老饕

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

快訊／疫苗登記平台明天重啟！新增BNT疫苗選項

即／教師載3國中生外出翻車　2學生噴飛慘死

趙薇才出事！林心如突傳「大陸工作室被註銷」

喀布爾機場被炸成「煉獄」　滿地屍體畫面曝

趙麗穎第1個被鍘！「10條超硬限令」狠K粉絲追星

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

他用3萬元當700家公司股東　紀念品領不完且7年翻賺6倍

更多

最夯影音

更多
2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」
小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面