走私喵星人害154命！養殖場20犬現況曝　農業局追來源不見人影

▲涉走私貓咪的養殖場 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

海巡署日前查獲有漁船走私154隻名貴貓，這批貓全數被安樂死，引發軒然大波，林姓船長交保後，檢警循線追查到主嫌竟是海巡署前隊員張芳溢及共犯郭閔豪，後續又靠著關鍵的對話紀錄，鎖定一名養殖場的林姓負責人涉有重嫌。該養殖場目前仍有相當多被關在鐵籠內的犬隻，相關單位正追查這批動物的來源是否合法，而針對林姓負責人，農業局動保處表示，過往無違反動保法相關記錄。

▲涉走私154貓咪，林姓養殖場負責人被警方帶走 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

順發886號漁船走私154隻名貴貓咪，除了先前林姓船長訊後被諭令6萬元交保，檢方再追出走私案主嫌竟是前海巡署隊員張芳溢，並查出另一名負責改船隻密艙的共犯郭閔豪，訊後將2人聲押禁見獲准，循線又查出高雄燕巢一處的養殖場林姓負責人，因跟郭閔豪頻繁聯絡，郭也時常出入該養殖場，靠著關鍵對話「盡量3隻貓裝一籠，這樣才有利潤」，認為他也涉案，26日晚間聲押獲准，更在該養殖場發現有20多隻犬貓及65箱香菸。

▲養殖場內有許多犬隻 。（圖／記者吳世龍翻攝）

雖然林姓負責人女友稱在場的動物都是合法的，但到底是否合法還是為非法進口，相關單位還要查。但林姓業者在燕巢的養殖場，今日未見工作人員，從外頭看到相當多被關在鐵籠內的犬隻，附近住戶表示，平常都能聽到狗吠聲，但與養殖場的人鮮少互動。

農業局動保處表示，該寵物業者有申請合法的寵物業許可證，而該名林姓負責人，經初步查證，過往尚無違反動保法相關記錄。至於場內養殖的動物是否合法，農業局27日下午派員到該場但無人開門，原打算請當事人出示來源文件、晶片等證明，以確認來源。





▲養殖場內犬隻 。（圖／記者吳世龍攝）

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