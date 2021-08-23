大陸人民非法偷渡登陸烏坵要塞　監院糾正海巡署及海軍

▲海軍陸戰隊烏坵守備指揮部是全島作戰指揮中心。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

監察院23日表示，海巡署金馬澎分署及艦隊分署對轄區內海域至海岸安全調查及安全維護之執行不力，海軍陸戰隊烏坵守備大隊衛哨勤務之執行亦未盡落實，導致大陸人民順利登陸要塞堡壘地帶，均核有違失，因此通過監察委員紀惠容委員、浦忠成之提案，糾正海巡署及海軍等單位。

監察院23日下午發布新聞稿表示，海洋委員會海巡署、國防部海軍司令部對所屬監督不周，亦有怠失，監察院19日通過紀惠容、浦忠成所提之提案，糾正海巡署及海軍等單位。

紀惠容、浦忠成表示，海巡署金馬澎分署及艦隊分署對轄區內海域至海岸安全調查及安全維護之執行不力，無法有效防止大陸人民非法偷渡入國，核有違失。

糾正案文指出，海軍陸戰隊指揮部烏坵守備大隊相關崗哨衛哨勤務之執行未盡落實，巡管不足，且現有警監範圍存在罅隙，各項巡查、管控及監督輔導作為均有闕漏，導致大陸人民順利登陸要塞堡壘地帶，亦有違失。

紀惠容、浦忠成說明，海洋委員會海巡署、國防部海軍司令部分別身為海域至海岸之查緝走私、防止非法入出國犯罪調查，以及海域及海岸之安全調查暨要塞堡壘地帶法要塞管制區禁止及限制事項守備、巡查、管理之主管監督機關，對所屬監督不周，均有怠失，亟待檢討策進。

調查報告也指出，國家安全局身為國家安全情報工作之策劃及執行綜理主管機關，職司大陸地區情報工作及國家安全情報工作監督業務權責，應督導所屬並統合指導相關主管機關，針對台灣及離島地區國防安全情報工作，建立相關情資綿密蒐報安全網，相互協調、支援，有效應處，以維護國家安全。