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社會 社會焦點 保障人權

走私貓首惡起底！前海巡隊緝私高手　涉吞9千包私菸遭訴

▲害死154貓主嫌背景起底。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張芳溢走私名貴貓，遭聲押獲准。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

海巡署日前查獲至154隻走私貓，檢調循線調查，發現這起事件主嫌之一竟是前海巡隊員張芳溢，而會犯下這起走私案，不排除是因張嫌曾任職於海巡署。起底過去，他主要負責緝私業務，曾被控侵占18箱私菸共9000包，被依貪污罪嫌起訴，原處5年徒刑，但更二審逆轉改判無罪定讞。

▲張芳溢。（圖／翻攝臉書）

▲前海巡隊員張芳溢主則緝私，離職後竟走私。（圖／翻攝臉書）

判決指出，海巡單位於2004年6月11日凌晨接獲漁船走私情資，當時任職北區機動海巡隊三組隊員的張芳溢、劉姓隊員以及張姓副組長到大溪漁港查緝，發現台北機動查緝隊也接獲線報查緝該件走私案，雙方都想爭取主偵權，最後由發現走私菸的北機查緝隊取得主偵地位，共計破獲299箱，總值200多萬元。

當日上午9點，張姓副組長表示，欲協助取樣送驗，就命令岸巡隊員將18箱走私菸搬到箱型車上，由張芳溢開車載走，最後現場共清點281箱子。事後海巡署接獲檢舉，發現北機查緝隊僅移送扣案未稅洋菸281箱，被張嫌等人載走的18箱洋菸沒有依規定移送。

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓，主嫌之一竟是前海巡隊員    。（圖／記者洪靖宜翻攝）

張芳溢等人供稱，確認好主偵權，就把18箱私菸載回大溪漁港，並未侵占，又因為查緝和搬運過程現場混亂，沒有進行清點作業，無法確認私菸總數。不過檢方不採信，依貪污罪將3人起訴，一審判張嫌等人5年徒刑；更二審合議庭則認為，當時現場混亂，且回報私菸數字不一，無法證實現場私菸數量，改判無罪定讞。

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