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社會 社會焦點 保障人權

前海巡隊員害死154貓幕後兇手曝　傳訊「3隻1籠」誆買魚貨遭收押

記者洪靖宜／高雄報導

海巡署日前查獲有漁船走私154隻名貴貓，這批貓咪全數安樂死後，引發軒然大波，林姓船長日前交保6萬後，檢警循線查出主嫌竟是海巡署前隊員張芳溢及共犯郭閔豪，2人被法院收押禁見。而全案擴大追查，檢方又找到一個養殖場林姓負責人，因與郭有密切聯繫，甚至還傳訊「盡量3隻貓裝一籠，這樣才有利潤」，因檢方認為他涉嫌重大，26日晚間已收押。

▲走私154貓咪案又有一養殖場負責人涉案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲走私154貓咪案又有一養殖場負責人涉案，圖為該養殖場 。（圖／讀者提供）

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲154隻未檢疫名貴貓全被安樂死    。（圖／記者洪靖宜翻攝）

順發886號漁船走私154隻名貴貓咪，林姓船長訊後被諭令6萬元交保。然而，檢方循線調查後才發現，走私案主嫌竟是前海巡署隊員張芳溢，並查出另一名負責改船隻密艙的共犯郭閔豪，訊後將2人依違反《動物傳染病防治條例》及《懲治走私條例》聲押禁見獲准。

▲走私154貓咪案又有一養殖場負責人涉案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲走私154貓咪案又有一養殖場負責人涉案，到該養殖場發現有大批犬隻和一隻貓咪。（圖／讀者提供）

而檢方向上追查究竟是誰要買這批貓咪，又循線查到一名42歲的林姓養殖場負責人，他與郭閔豪有接觸及聯絡，郭閔豪也頻繁進出該養殖場，查詢雙方對話紀錄，包含郭有傳密艙照給林，照片與該船的密艙相符。另外，林還特別說，「盡量3隻貓裝一籠，這樣才有利潤」。

▲走私154貓咪案又有一養殖場負責人涉案 。（圖／讀者提供）

▲林男經雄檢聲押獲准。（圖／記者洪靖宜翻攝）

檢方也到林姓負責人位在燕巢區的養殖場，發現該養殖場約有20至30犬隻，以及一隻貓咪還有65箱香菸，雖然林的女友表示該批寵物是有合法證明的，但是不是合法還是非法進口仍由主管機關認定。林姓負責人到案後否認走私貓咪，表示自己是買魚貨，也聲稱自己的手機已遺失，但檢方仍依違反《動物傳染病防治條例》第41條及《懲治走私條例》第2條罪嫌，認定他犯罪嫌疑重大，26日晚間聲押獲准，而究竟林政龍在該走私案扮演何種角色，還得繼續查。

▲走私154貓咪案又有一養殖場負責人涉案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲除了犬隻還有香菸   。（圖／讀者提供）

該案經偵辦團隊追查發現，曾擔任過海巡署前隊員的張芳溢，僱請林姓船長及船員等人，先由郭閔豪負責設計、改裝密艙，裝設冷氣及接洽寵物業者，期間為掩人耳目，先從正濱漁港將數百公斤之漁獲搬運到「順發886號」漁船，再由林姓船長率領船員駕船自基隆市八斗子漁港出港抵達澎湖花嶼西側外海，在該處與大陸地區姓名年籍不詳人士接駁走私進口154隻品種貓。

包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓、曼赤肯貓、緬因貓等7種品種，走私完稅價格初估為196萬2363元，市值部分則尚核算中，並將貓隻藏放在該漁船密艙，打算載運回台，但在安平外海即被海巡人員查獲。

時間對我們來說完全沒用！

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