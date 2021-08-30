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新北9／1起多項交通措施上路　台65土城二往國3「限行北上」

▲新北9/1起多項交通措施上路 台65土城二往國3「限行北上」。（圖／新北市交通局提供）

▲新北9/1起多項交通措施上路，台65土城二往國3「限行北上」。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2021年9月1日起新北市有多項交通措施上路，包括因應學校開學日，校園周邊恢復行人保護號誌時相、公車班次加密，以及八里台北港重劃區管制禁行大貨車、台65線土城二入口往國道3號採「限行北上」等措施，請用路人注意。

交通局交通管制工程科科長陳建成表示，因疫情關係，從6月8日至8月27日暑假期間取消學校周邊行人專用通行燈號，將於9月1日開學前配合學校返校日恢復運作，公車也將加密班次。

陳建成並指出，預估開學後車流量將較暑假期間增加，行車時間預計增加10至30分鐘，因此提醒用路人提早出門，行經行人保護通行號誌路口時，請依號誌指示、停讓行人通行。

▲新北9/1起多項交通措施上路 台65土城二往國3「限行北上」。（圖／新北市交通局提供）

交通安全科科長林昭賢指出，八里台北港重劃區將自9月1日起實施15噸以上大貨車禁行管制，新增管制範圍為中山路2段、八里大道、臨港大道及商港路所圍的區域。

另外，為減少臺65線往土城交流道主線車流交織，9月1日起台65線土城二入口至國道3號採「限行北上」措施，由大安路、員安路口進入台65線的車輛只能進入國3北上車道，原欲由土城二入口往國3南下的車輛，請改由橋下大安路行駛從中央路、大安路口的土城交流道進入國道。

林昭賢說，鄰近台鐵五堵車站的汐止區大同路3段貨櫃橋下停車場也將自9月1日起收費營運，場內有22個小型車停車位及74個機車停車位，收費時段為平日周一至周五上午7時至晚上8時止，汽車每小時20元，機車則免費，歡迎通勤轉乘民眾多加利用。

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