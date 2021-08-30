碩士生偷拍女師被逮「摔機滅證」　家中電腦還藏一堆裙底照

▲不良碩士生偷拍成癮被逮摔機滅證，警復原照片法網難逃起訴。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆就讀某國立大學碩士的20多歲倪姓男生，2020年5月前往知名大買場時，偷拍一位穿著背心、短裙的幼兒園林姓女老師裙底，被當場活逮；經警方深入偵辦，發現倪男犯下多起案件，2019年5月起便在學校教室、星巴克洗手間，利用手機專偷拍女性裙底風光，訊後依妨害秘密罪，將倪男移送基隆地檢署，檢察官認定倪男偷拍屬實，近日依涉犯妨害秘密罪將他起訴。

倪男在大買場時偷拍林女時，見東窗事發，便將手機摔壞企圖滅證，不過道高一尺，警方將記憶體修復，成功找回犯案照片，並聲請搜索票搜索倪男家中，在他的電腦中，找到更多被害女子的裙底私密照，共清查出另偷拍鄭、陳、吳姓女子3起案件移送法辦。

林女是在2020年5月22日與男友於前往基隆市某大賣場購物時，發現有人不斷貼近，轉頭發現倪男手機往下偷拍她裙底，當場活逮大罵：「把手機拿出來」、「你惹錯人了！」日前地檢署開庭時，女老師考量對方無前科，原諒對方給對方改過自新的機會。

倪男自知逃法網，承認確實有偷拍林姓女教師、鄭、陳、吳姓女子等4人裙底及隱私部位；檢察官偵訊後，認定倪男涉犯妨害秘密罪，依法將他起訴，且犯案動機時間均不相同，請法官分論併罰。

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